12 séries da Netflix para maiores de 18 anos

Nós Temos um Grande Problema (2020), Tanada Yuki

Divulgação / Netflix

Kumiko, uma garota do interior do Japão, se apaixona por Kemiche, um colega da universidade. Eles começam a namorar, mas não conseguem ter relações sexuais, já que Kumiko sofre com vaginismo. Mesmo assim, eles decidem se casar. Enquanto Kumiko se sente inferior e tenta compensar o marido de todas as formas, Kemiche acredita ser o responsável por não conseguir satisfazer sua mulher. Com o tempo, esses sentimentos ignorados acabam afastando o casal. À medida que os conflitos internos de ambos se intensificam, a história toma um rumo inesperado quando o casal decide buscar terapias e tratamentos alternativos. Encarando de frente seus medos e vulnerabilidades, Kumiko e Kemiche embarcam em uma jornada emocional juntos, descobrindo mais sobre si mesmos e sobre a força do amor. Em meio a encontros com terapeutas e outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes, o filme ilumina a importância da comunicação, do entendimento mútuo e do apoio nos relacionamentos, destacando que os problemas podem ser superados quando enfrentados juntos.