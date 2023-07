Lançamento da Netflix é sopro de alegria em meio a tanto caos

Curtinha, leve e com poucos episódios, “Sobrevivendo em Grande Estilo” é uma série da Netflix que acaba de ser lançada e que promete melhorar seu dia em mil porcento. Sabe aquelas séries de comédia em que a gente, de alguma forma, se identifica com o protagonista? Seja pelos problemas, pela aparência física ou pela personalidade, filmes e séries que centram em pessoas que não se levam à sério demais é sempre um programa sedutor, porque nos impulsiona a enxergar a vida mais positivamente ou a ver nossos defeitos com menos julgamento. Afinal, nenhuma vida é perfeita, apesar do que as redes sociais deixam transparecer.

Baseada no livro de Michelle Buteau, a série criada, escrita e protagonizada por ela própria é um sopro de alegria em meio a tanto caos. A personagem principal, Mavis (Buteau), tem 38 anos e está passando por uma crise em sua vida. Ela é uma estilista que sonha em crescer profissionalmente e firmar sua marca no mercado. Mavis namora com o charmoso Jacque (Taylor Selé), que também atua no mesmo nicho, e sonha em se casar com ele e ter filhos. Como uma mulher negra e gorda, ela deseja, por meio de seu trabalho, incentivar outras mulheres com seu perfil a amarem seus corpos.

Tudo vai pelo ralo quando Mavis encontra seu namorado fazendo sexo com outra. A cena faz seu mundo ruir e ela passa a questionar tudo em sua vida. Mas como uma feminista, ela decide terminar o relacionamento, embora Jacque insistentemente a diga que a ama e peça por seu perdão, e recomeçar sua carreira bem longe dele.

Desempregada, após ter rejeitado o trabalho em parceria com o ex-namorado, Mavis busca apoio em seus amigos: Khalil (Tone Bell), um fuck boy que se apaixona por uma mãe solo; e Marley (Tasha Smith), uma recém-divorciada que descobre sua atração por outras mulheres. Além de seu duo de companheiros inseparáveis, Mavis também pode contar com Peppermint (Peppermint), uma influencer drag queen que viraliza tudo que publica e que tem contato com celebridades. Ela indica Mavis para um trabalho com a top model dos anos 1990, Natasha (Garcelle Beauvais).

Uma prima donna em decadência e que está acima do peso, Natasha precisa dar uma revigorada em seu visual e pede ajuda de Mavis para vestí-la em algumas ocasiões excêntricas. Após um look arrasador no funeral do ex-namorado, Natasha viraliza na internet e, consequentemente, Mavis também fica sob os holofotes, recebendo novas ofertas e oportunidades de trabalho. O problema é que Natasha é ciumenta e quer exclusividade.

Nesse ínterim, Mavis conhece um italiano romântico e sedutor, chamado Luca, com quem vive momentos picantes e hilários. A conexão entre eles é verdadeira e intensa, mas Luca está em Nova York apenas de passagem, ele mora, na realidade, do outro lado do Atlântico, no velho continente.

Uma série leve, divertida e inclusiva, “Sobrevivendo em Grande Estilo” ri das desgraças comuns da juventude atual, como relacionamentos à distância, visibilidade com a internet, aluguéis caros e empregos tóxicos. Em meio a tudo isso, traz lições de autoaceitação, amor-próprio e amizade, enquanto contorna temas delicados, como racismo.

Mavis, a protagonista, está longe de ser uma pessoa perfeita e adequada aos padrões. Ela é maluquinha, fala tudo que dá na telha e tem um estilo espalhafatoso, porque como ela mesmo diz, é irresistível ver pessoas que sempre foram oprimidas florescerem quando o sol bate.

“Sobrevivendo em Grande Estilo” aborda muitos temas atuais e só parece panfletário no episódio do racismo, porque não teria como ser de outra forma. No mais, a série promete oito episódios que não vão te deixar entediado ou mal-humorado.

Série: Sobrevivendo em Grande Estilo

Criador: Michelle Buteau

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 8/10