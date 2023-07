Você sabia que a música pode causar 13 emoções diferentes? Descubra Agora!

Que a música evoca em nós os sentimentos mais diversos, ninguém pode questionar. E todo mundo também sabe que o nosso dia a dia está cada vez mais permeado por canções, muito por causa da tecnologia. As músicas sobre o amor são as campeãs desde sempre, é claro, mas aquelas que nos provocam excitação, desafio, raiva, devastação e uma infinidade de outras emoções têm seu lugar assegurado, dependendo do momento. São sensações que já carregávamos conosco ao longo da vida, em maior ou menor proporção — e talvez as letras nem sejam tão importantes assim.

Em busca de uma espécie de fórmula capaz de descrever que gênero musical poderia desencadear um sentimento específico no ouvinte, bem como calcular quantas espécies de emoções a música seria responsável por fomentar, cientistas da UC Berkeley (Universidade da Califórnia — Berkeley) desenvolveram um projeto de pesquisa envolvendo múltiplas manifestações culturais, com o intuito de usar essas informações para elaborar um mapa auditivo.

Os criadores do estudo, incluindo o professor de psicologia Dacher Keltner, diretor-fundador do Greater Good Science Center, um grupo de divulgação científica da universidade, e o doutorando em neurociência Alan Cowen, realizaram entrevistas com mais de 2.500 pessoas nos Estados Unidos e na China sobre que emoções teriam quanto a composições de gêneros como rock, folk, jazz, clássico, banda marcial, experimental e heavy metal. Verificou-se que a música instiga 13 sensações básicas: diversão, alegria, erotismo, beleza, relaxamento, tristeza, devaneio, triunfo, ansiedade, medo, aborrecimento, desafio e empolgação.

O heavy metal foi amplamente considerado como desafiador e, conforme planejado por Bernard Herrmann, autor da trilha sonora do filme “Psicose” (1960), de Alfred Hitchcock (1899-1980), o tema, por óbvio, causou pânico. Poder-se-ia argumentar que Hitchcock, seus filmes e em particular “Psicose”, já seriam associados ao medo de maneira quase automática, mas o estudo demonstra que até a música clássica chinesa, por exemplo, difunde o mesmo padrão emocional, seja para ouvintes chineses ou não.

O interessante é constatar que qualquer forma de arte, por mais abstrata que seja, como é o caso da música, ou talvez por isso mesmo, deixa muita margem para a interpretação pessoal. Quem quiser pode fazer uma comparação entre suas respostas emocionais e as dos consultados pelos pesquisadores de Berkeley. Basta rolar o cursor sobre qualquer área em seus territórios sensoriais e você ouvirá um pequeno clipe dos ouvintes. Na categoria H, enquadram-se temas eróticos, como os de Chris Isaak, Wham! e muitos saxofonistas; em G, canções para “se energizar”: “Never Gonna Give You Up”, de Rick Astley e a nova “Smooth Criminal”, do Alien Ant Farm, são as mais procuradas. A melódica “The Shape of You”, do cantor irlandês Ed Sheeran, provoca alegria — a menos que você tenha de ouvi-la na academia, na lanchonete, no supermercado, no posto de gasolina…

Clique no link para acessar: Você sabia que a música pode causar 13 emoções diferentes? Descubra Agora!