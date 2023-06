O filme perfeito para o feriado: uma das melhores comédias da história do cinema está na Netflix

“De Repente 30” virou um ícone da comédia romântica dos anos 2000. O filme resiste ao esquecimento duas décadas depois de seu lançamento. O tempo passou rápido e Jennifer Garner, sua protagonista, nem está tão diferente de como era naquela época. Parece que o relógio congelou e não deixou nem a atriz e nem a história dessa produção tão amada envelhecer.

Os anos 2000 foram os tempos em que os 30 anos passaram a ser os novos 20. Então, ainda hoje dá para a gente se identificar com a pequena Jenna (Garner) quando ela deseja, em sua festa de 13 anos, ser uma mulher de 30, atraente e bem-sucedida. O famoso bordão: “Thirty, flirty and thriving”.

Se você, por algum motivo, não viu o filme (esteve em coma nos últimos 20 anos, integrou alguma seita restritiva à tecnologia ou se isolou no lado escuro da Lua), o enredo gira em torno de Jenna (Christa B. Allen), uma garota do ginásio que está prestes a completar 13 anos. Seu melhor amigo é Matt (Sean Marquette), um nerd gordinho e fofinho, que secretamente está apaixonado por ela.

Mas Jenna quer ser popular e fazer parte do grupo de patricinhas da escola, liderado por Tom-Tom (Alexandra Kyle). O sonho da garota também é dar seu primeiro beijo no galã do colégio, Chris Grady (Alex Black). Então, ela os convida para seu aniversário de 13 anos. A festa acontece no porão da casa de Jenna, com decoração oitentista, radinho tocando, snacks servidos com refrigerante em uma mesa cintilante e a brincadeira “sete minutos no céu” como entretenimento.

Quando Jenna se esconde no armário durante o jogo esperando ser beijada por Chris, todos os convidados aproveitam para roubar as comidas e fugir. Então, assim que Matt retorna com seu teclado para animar a festa, percebe que o grupo aprontou uma pegadinha com Jenna e vai até o armário, onde ela o beija por engano. Após descobrir que deu um selinho no melhor amigo e que foi humilhada em sua própria festa de aniversário pelos colegas, Jenna repete o mantra: “Thirty, flirty and thriving”, desejando ser uma adulta descolada e de sucesso.

O pó do desejo que havia sido derramado sobre o presente que Matt fez com as próprias mãos para Jenna cai sobre ela, enquanto a menina repete seu sonho. E aí, pronto, tudo acontece. Jenna (Garner) agora acorda com 30 anos em um espaçoso apartamento de Manhattan, com um jogador de hockey seminu saindo de seu banheiro e com um emprego editora de uma revista de moda. Sem se lembrar dos últimos anos e de como parou ali, Jenna se dá conta de que seu desejo foi realizado e tenta se adaptar à nova vida de adulta.

Mas ela logo percebe a ausência de uma das pessoas mais importantes. Após pedir para sua secretária rastrear Matt (Mark Ruffalo), ela o encontra em um apartamento no Greenwich Village. Matt a relembra de que os dois não são íntimos há muitos anos, desde a fatídica festa de 13 anos. Jenna acabou se tornando líder das patricinhas e amiga de Tom-Tom, que virou sua colega de trabalho Lucy (Judy Greer), e foi muito popular na escola.

Enquanto descobre que conquistou tudo que sempre que sonhou, Jenna se dá conta de que não foi uma boa pessoa nos últimos anos e que trocou Matt por amigos desleais. Ao longo desse vislumbre de vida que Jenna tem, ela aprende é preciso tomar cuidado com o que deseja e que nem tudo que reluz é ouro.

“De Repente 30” é um filme bobinho e cheio de clichês, mas especialmente adorável, engraçado e criativo. Quem acha que todas essas características não podem combinar está terrivelmente enganado, porque essa é uma das comédias mais marcantes de todos os tempos e que conquista, ainda hoje, novos admiradores. Afinal, quem não se encanta com a cena em que Jenna coloca “Thriller”, de Michael Jackson, para tocar e põe todos os convidados da festa decadente da firma para dançar? A cena é icônica e o filme é um tesouro pop com uma atuação maravilhosa de Garner.

Filme: De Repente 30

Direção: Gary Winnick

Ano: 2004

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10