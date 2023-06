Adeus à musa da Bossa Nova: Astrud Gilberto, uma das maiores vozes da história da música, morre aos 83 anos

Astrud Gilberto, uma das maiores vozes da música brasileira e ícone da bossa nova, deixou um legado indelével que encantou o mundo com sua voz cativante e seu estilo único. Nascida em 29 de março de 1940, em Salvador, Bahia, Astrud Evangelina Weinert encontrou na música sua paixão e talento desde jovem.

Foi através de sua marcante interpretação da icônica canção “Garota de Ipanema” que Astrud alcançou fama internacional. Lançada como um single em 1964, a música vendeu mais de um milhão de cópias, levando a bossa nova a um vasto público nos Estados Unidos e em todo o mundo. Com sua voz suave e melodiosa, Astrud conquistou os corações dos ouvintes, tornando-se uma das principais representantes do gênero.

Astrud Gilberto, no entanto, não se limitou apenas a um sucesso momentâneo. Sua carreira solo foi marcada por uma série de álbuns aclamados pela crítica, nos quais explorou sua versatilidade como cantora e mergulhou em diferentes estilos musicais dentro da bossa nova. Álbuns como “The Astrud Gilberto Album” (1965), “Look to the Rainbow” (1966) e “Beach Samba” (1967) destacaram seu talento inegável e seu dom de transmitir emoção por meio das notas.

Além de sua carreira solo, Astrud colaborou com renomados artistas, como Stan Getz, com quem gravou o lendário álbum “Getz/Gilberto” (1964), que conquistou vários prêmios Grammy e ampliou ainda mais a popularidade da bossa nova nos Estados Unidos. Sua colaboração com outros músicos talentosos permitiu que Astrud explorasse novas sonoridades e expandisse sua influência além das fronteiras do Brasil.

Astrud Gilberto deixou sua marca na música brasileira e na história da bossa nova. Sua voz serena e sua habilidade em transmitir sentimentos profundos por meio da música a tornaram uma referência para gerações de artistas e amantes da música. Seu legado perdurará através de suas canções atemporais, como “Corcovado”, “Água de Beber” e “Dindi”, que continuam a encantar e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo.

No dia 5 de junho de 2023, Astrud Gilberto partiu, deixando um vazio na indústria musical e nos corações de seus fãs. Sua contribuição para a música brasileira jamais será esquecida. Astrud Gilberto, a musa da bossa nova, será sempre lembrada como uma das vozes mais cativantes e influentes de todos os tempos.

Que sua alma descanse em paz, sabendo que seu talento e legado serão eternamente apreciados e celebrados como um tesouro da música brasileira. Astrud Gilberto, uma verdadeira lenda, continuará a inspirar artistas e amantes da música em todo o mundo, mantendo-se viva através de suas canções imortais.

Elogios a Astrud Gilberto