Martin Amis: o mundo perdeu um estilista extraordinário

Grana — Este romance de 1984 é talvez a obra mais conhecida de Amis. É uma sátira brutal do excesso dos anos 1980 e do culto à celebridade, contada do ponto de vista de John Self, um diretor de publicidade viciado em todos os tipos de excessos.

London Fields — Este é um romance sombrio e comicamente apocalíptico publicado em 1989. Centra-se em três personagens: uma mulher que sabe que será assassinada, o homem que ela acredita que vai matá-la e um escritor falido que observa a trama se desenrolar para usar em seu próximo livro.

Experiência — Publicada em 2000, autobiografia que aborda tanto a carreira literária de Amis quanto sua vida pessoal, incluindo a complexa relação com seu pai, o também famoso escritor Kingsley Amis.

A Seta do Tempo — Lançado em 1991, oferece uma narrativa única e poderosa contada de trás para frente, seguindo a vida de um ex-médico do campo de concentração de Auschwitz, trazendo uma reflexão sobre a crueldade humana e a natureza do mal.

Zona de Interesse — uma exploração audaciosa e perturbadora do Holocausto a partir de três perspectivas únicas. Esta obra, permeada por ironia e humor negro, confronta o leitor com a monstruosidade da indiferença humana e a complexidade do amor em meio ao horror. É um retrato chocante e inesquecível da depravação e da resistência humanas.