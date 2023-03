O Paradoxo Francês e os benefícios do vinho para a saúde humana

Doenças cardiovasculares — O consumo moderado de vinho (uma a duas taças por dia) tem sido associado com a diminuição da mortalidade cardiovascular e diminuição do risco de doença cardíaca. O consumo regular de vinho tinto pode beneficiar especialmente àqueles em risco de aterosclerose, hipertensão e hipercolesterolemia. Também é associado à diminuição do risco de infarto do miocárdio.

Colesterol — O vinho aumenta o colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL), que é importante para livrar o corpo do excesso de colesterol. O vinho também diminui níveis de colesterol LDL, que estão associados a um alto teor de gordura. O consumo de vinho em uma refeição é considerado ideal porque permite a eliminação do colesterol antes de ser depositado em locais indesejados no corpo.

Função imunológica — A inflamação crônica é um componente presente em muitas doenças. O etanol e os polifenóis do vinho são capazes de modular as respostas imunes, atuando diretamente no quadro de inflamação. Alterações em biomarcadores inflamatórios em seres humanos sugerem que o vinho tinto é capaz de proteger contra vários distúrbios relacionados ao sistema imunológico, estimulando as respostas imunes, bem como reduzindo a inflamação.

Hipertensão — Os polifenóis do vinho tinto têm efeitos vaso-relaxantes, associados à redução da pressão arterial. Os benefícios parecem ser maiores quando o vinho tinto é consumido durante uma refeição. Estudos sugerem que compostos presentes no alho, na cebola, no peixe e no azeite, atuam de forma sinérgica com os compostos presentes no vinho.

Câncer — Apesar de o álcool ser um cancerígeno conhecido, há evidências de que o consumo moderado de vinho pode diminuir o risco de vários tipos de câncer, incluindo cólon, ovário e próstata. O resveratrol, presente na uva e no vinho, suprime a proliferação de uma ampla variedade de células tumorais, incluindo linfoides, mieloides, mama, próstata, estômago, cólon, pâncreas, tireoide, pele, cabeça e pescoço, ovário e colo do útero.

Diabetes — Há evidências de que o consumo moderado e regular de vinho tinto pode prevenir o aparecimento de diabetes tipo 2, bem como as complicações associadas. As propriedades antioxidantes dos polifenóis do vinho tinto podem ser responsáveis pelas respostas positivas.

Aterosclerose — Os polifenóis do vinho tinto reduzem a pressão arterial e a inflamação, melhoram a função endotelial, diminuem a expressão de moléculas de adesão e inibem a proliferação e migração de células musculares lisas. Todos esses processos interferem no desenvolvimento da placa aterosclerótica.