O apoteótico e hipotético duelo entre Caetano Veloso e Chico Buarque de Hollanda

Dentre a produção musical brasileira, há de se destacar a excelência das letras trabalhadas por exímios artesãos do vocábulo que, em alguns casos, migraram da poesia de livro de modo a alavancar a MPB à categoria de World Music mais aclamada em todo território interplanetário, desde quando a canção “Coisinha do pai”, do sambista Jorge Aragão, estourou nas rádios marcianas nos fins do século passado. O que os extraterrestres não têm ideia, no entanto, é que entre os mestres do cancioneiro brasílico há inúmeras discordâncias sobre fatores mais diversos, que ora são veiculadas nos noticiários da Via Láctea; ora são silenciados pelos formadores de opinião pública.



Neste caso, refiro-me a um episódio ocorrido (e divulgado!) pela mídia global e internáutica, quando o tropicalista Caetano Veloso chamou atenção para o tom preconceituoso dos versos de “Feitiço da vila”, de Noel Rosa. O áugure Mano Caetano se sentiu incomodado com o elitismo da expressão “feitiço decente”; e resolvera tecer alguns comentários em seu espetáculo, a respeito do politicamente incorreto utilizado pelo Poeta da Vila. Não obstante, diferentemente do seu companheiro de geração, o compositor Chico Buarque de Hollanda decidiu tomar as dores de Noel Rosa.



O fato é que somente agora a polêmica veio à tônica, haja vista que este foi mais um episódio ‘ignorado’ pela imprensa local, mui preocupada com a invasão golpista dos partidários do golpe militar anti-lulista, em Brasília. Diz que, aproximadamente, após cinco décadas da precoce partida do Mocinho da Vila, o cowboy Chico Buarque, compositor de “A banda”, comprou a briga do moço branco e letrado. Deu-se que o bandoleiro Carioca que, qual Noel Rosa, largara os estudos acadêmicos para se (re)alfabetizar na Escola de Samba do Estácio de Sá, sob direção de mestre Ismael Silva, tomou as dores de Noel Noel; e, mui incomodado com implicância atávica de Caetano Veloso, desafiou-o, publicamente, para uma peleja à mão armada de versos, na Lapa Antiga de Mário Lago e Madame Satã.



Para mediação do conflito, convidou-se o boêmio jurisconsulto dr. Vinicius de Moraes, o Poetinha. No compasso de ritmos, iniciou-se o prélio de cantoria, com o gatilho mais rápido do Velho Nordeste, Kid Veloso, sacando de sua metralhadora giratória, lírica e automática, o que havia de mais valioso em seu baú de memória.



Onde queres revólver, sou coqueiro

E onde queres dinheiro, sou paixão

Onde queres descanso, sou desejo

E onde sou só desejo, queres não



E onde não queres nada, nada falta

E onde voas bem alta, eu sou o chão

E onde pisas o chão, minha alma salta

E ganha liberdade na amplidão.



No que o velho e bom malandro Chico Buarque, fingindo-se de morto para dar um rabo de arraia no coveiro, desconversou.



Hoje você é quem manda

Falou, tá falado

Não tem discussão, não

A minha gente hoje anda falando de lado

E olhando pro chão, viu

Você que inventou a tristeza

Ora, tenha a fineza de desinventar…



Entretanto, o fiel discípulo de Caymmi e João Gilberto, o cavaleiro andante, d. Caetano de Santo Amaro da Purificação, ao se aperceber da tática de falsa modéstia do adversário, sentou-lhe o dedo da discórdia, poeticamente.



A tristeza é senhora

Desde que o samba é samba é assim

A lágrima clara sobre a pele escura

A noite, a chuva que cai lá fora

Solidão apavora

Tudo demorando em ser tão ruim

Mas alguma coisa acontece

No quando agora em mim

Cantando eu mando a tristeza embora…



O juiz da peleja intercedeu ao alertá-los que era melhor ser alegre que ser triste, mas que para fazer um samba com beleza seria preciso um bocado de tristeza. O êmulo Buarque de Hollanda sentiu o golpe de mestre; porém, como malandro enverga, mas não quebra, levantou a cabeça, ajeitou o chapéu-panamá, sacudiu a poeira e deu a volta por cima.



Um samba

Que tal um samba?

Puxar um samba, que tal?

Para espantar o tempo feio

Para remediar o estrago

Que tal um trago?

Um desafogo, um devaneio…



O perspicaz Caetano Veloso cortou o baralho das reminiscências, retirando do repertório do oponente versado em malandragem a pérola do seu conterrâneo Assis Valente.



Minha gente era triste, amargurada,

Inventou a batucada,

Pra deixar de padecer,

Salve o prazer, salve o prazer…



Como o ditado adverte que bom cabrito não berra, o impávido e intrépido Chico Buarque ignorou o jogo de carta marcada, rebatendo-o com a trivela de três dedo à Rivelino, ao desprezar o mote caetânico para recorrer ao Noel Rosa e foi apanhar nos alforjes de sua discografia a réplica adequada.



Não chore ainda não

Que eu tenho um violão

E nós vamos cantar

Felicidade aqui pode passar e ouvir

E se ela for de samba há de querer ficar…



O pícaro d. Veloso quis demonstrar que também era do pagode de roda e do partido alto, ao subir no salto alto do sapato bicolor; e, de primeira, mandou na gaveta da meta do antagonista, lá onde a coruja dorme encantada.



Olho pro Cristo ali no Corcovado

E, em silêncio, grito “Êpa babá!”

Tudo esquisito, tudo muito errado

Mas a gente chega lá

Tem muito atrito, treta, tem muamba

Vai chegando que a gente vai chegar

Vê se rola, se tudo vai rolar

Só que sem samba não dá…



Ao abrir um irônico sorriso de canto de boca, o satírico Chico Buarque acendeu um cigarro; e, com o espírito do bom jogador, cantarolou em tom de deboche.



Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala

Você era a favorita onde eu era mestre-sala

Hoje a gente nem se fala mas a festa continua

Suas noites são de gala, nosso samba

ainda é na rua



Hoje o samba saiu lá lalaiá, procurando você

Quem te viu, quem te vê

Quem não a conhece não pode mais ver pra crer

Quem jamais a esquece não pode reconhecer…



O lépido e sestroso Mano Caetano recordou-se de um samba que, decerto, o habilitaria a contestar, à altura, o refinado escárnio do opositor; e dedilhou o pinho, à Nelson Cavaquinho, abraçando-o como se fosse um corpo de mulher.



Dez na maneira e no tom

Você é o cheiro bom

Da madeira do meu violão

Você é a festa da Penha

A Feira de São Cristóvão

É a Pedra do Sal

Você é o Buraco Quente

A Casa da Mãe Joana

Você é Vila Isabel

Você é o Largo Do Estácio

Curva de Copacabana

Tudo o que o Rio me deu…



Nisto, a musa portelense Teresa Cristina puxou um lindo samba de Noel Rosa, como quem se rendesse ao talento dos dois maiores gênios da poesia destilada em letra de música da História do Cancioneiro Popular do Brasil. Por fim, abraçando-os, a bonita cabrocha da Vila da Penha decretou que a batalha poética se findou empatada, porque, se Noel Rosa fora contestado por um; e reverenciado por outro, o grande vitorioso houvera de ser o legado da MPB.



Destarte, a afinada Teresa Cristina pôs um ponto final no apoteótico e hipotético duelo entre Caetano Veloso e Chico Buarque de Hollanda, ao soltar a voz na velha Lapa de outrora.



Lá no morro da Mangueira

Bem em frente a ribanceira

Uma cruz a gente vê

Quem fincou foi a Rosinha

Que é cabrocha de alta linha

E nos olhos tem seu “não sei quê”



Numa linda madrugada

Ao voltar da batucada

Pra dois malandros olhou a sorrir

Ela foi-se embora e os dois ficaram

Dias depois se encontraram

Pra conversar e discutir



Lá no morro

Uma luz somente havia

Era a Lua que tudo assistia

Mas quando acabava o samba

Se escondia



Na segunda batucada

Disputando a namorada

Foram os dois improvisar

E como em toda façanha

Sempre um perde e outro ganha

Um dos dois parou de versejar



E perdendo a doce amada

Foi fumar na encruzilhada

Ficando horas em meditação

Quando o Sol raiou foi encontrado

Na ribanceira estirado

Com um punhal no coração

Lá no morro uma luz somente havia

Era o Sol quando o samba acabou

De noite não houve Lua

Ninguém cantou.