Filme da Netflix, com Ben Affleck, não te deixará desviar o olhar por 125 minutos

Com um elenco colossal, “Operação Fronteira” é o tipo de filme de ação que estica até os limites as emoções dos espectadores. Com atuações cativantes de Pedro Pascal, Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam e Garrett Hedlund e um roteiro eletrizante, o longa-metragem eleva todos os níveis de tensão e ansiedade do público em uma missão de sobrevivência pela América do Sul.

O projeto para o filme nasceu em 2010 e desde então passou por várias reformulações no roteiro e no elenco. Foram cotados para os papeis Denzel Washington, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Channing Tatum, Casey Affleck, Will Smith, Tom Hardy, dentre outros. Kathryn Bigelow chegou a ser o nome para a direção por um tempo, mas teve de abrir mão para trabalhar em “Detroit em Rebelião”, à época. Após muitas reviravoltas, a Netflix assumiu a produção, o elenco assentou e o roteiro finalmente ganhou sua versão final.

Dirigido por J.C. Chandor, “Operação Fronteira” narra a história de cinco ex-agentes de forças de especiais dos Estados Unidos que se unem em uma missão arriscada e incerta. O objetivo é roubar 75 milhões de dólares de um traficante na Tríplice Fronteira, entre o Brasil, Argentina e Paraguai. Matar o criminoso e pegar o dinheiro acaba não sendo a parte mais difícil da operação. O problema é que as notas encontradas na casa do bandido ultrapassam os 250 milhões de dólares e, conseguir fugir com todo esse peso em um helicóptero se mostra mais complicado que se imaginava à princípio.

O plano de fuga dá errado quando o helicóptero não suporta a carga e cai em uma área rural, possivelmente do Chile, e eles devem proteger o dinheiro, escapar de um exército ilegal do tráfico e sobreviver às adversidades da natureza nas cordilheiras. São tantos problemas que surgem pelo caminho deles, que é impossível controlar a tensão diante das dificuldades que o grupo enfrenta para levar a fortuna para casa.

Em meio a tudo isso, a paciência, lealdade, ambição e resistência física deles são testadas. É difícil não se amarrar nessa história com tantos atores envolventes e uma história recheada de desafios a serem superados.

Filme: Operação Fronteira

Direção: J.C. Chandor

Ano: 2019

Gênero: Ação

Nota: 8/10