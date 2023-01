Série inspirada em romance de Elena Ferrante, que acaba de estrear na Netflix, vai abalar seu mundinho frágil

Baseada no livro de Elena Ferrante, “A Vida Mentirosa dos Adultos” é uma série de seis episódios de aproximadamente 50 minutos, que narram a história de Giovanna. Em transição entre a infância e a adolescência, Giovanna, apesar de inteligente, é desinteressada pelos estudos. Pelas paredes, escuta os pais conversarem sobre seu desempenho e comportamento. É quando ouve, à meia voz, o pai dizer que ela está cada vez mais parecida com a tia Vittoria. Como Vittoria foi banida pelo pai de Giovanna há anos, ela tem dúvidas se a comparação significa que ela está fisicamente cada vez mais feia, agora que seu rosto está se tornando mais adulto, ou se é algo sobre suas ações que desagradam o pai.

A comparação deixa Giovanna obcecada. Ela começa a procurar por fotos da tia e pede para conhece-la. Os pais permitem a aproximação, mas tentam guarnece-la com preconceitos. A tia seria invejosa, desagradável, não apresentável, mentirosa, teria roubado o marido de outra mulher, dentre outras qualidades e atitudes terríveis. Mas, ao conhecer Vittoria, Giovanna escuta da boca dela sua versão da história e percebe que seus pais não são exatamente como ela imaginava.

Apesar da boa educação esquerdista e recheada de livros de seu pai, professor, Giovanna, que vive em um apartamento de um bairro de classe média de Nápoles, percebe que sua família esnobe jamais permitiu com que ela conhecesse o lado mais popular da cidade, onde mora a tia. “As pessoas estão sempre sorrindo. Lá parece sujo, mas é limpo. Na verdade as pessoas são obcecadas por limpeza. Lá só é pobre”, diz Giovanna à amiga sobre o bairro onde vive Vittoria.

Conforme suas visitas à tia se tornam frequentes, descobre nela uma mulher apaixonada, carismática, intensa e que lhe apresenta a realidade sem rodeios ou floreios. “Se você não transar ao menos uma vez como eu fazia com Enzo, para quê viver?”, ela diz à sobrinha.

E é exatamente essa naturalidade, sinceridade e paixão de Vittoria que a torna cada vez mais encantadora. Com o tempo, as falas e atitudes dos pais começam a incomodar Giovanna, que passa a vê-los como arrogantes e mentirosos. Enquanto vê seu rosto e corpo amadurecer, a menina percebe que o pai e a mãe não são exatamente um parâmetro de segurança, moralidade ou razão.

Percebemos que há uma transição entre a Giovanna do começo e a do fim. Aquela que fica arrasada quando o pai a compara com tia Vittoria, como se a desaprovação dele significasse o desabamento das estruturas de seu universo e, depois, quando percebe que o mundo como conhecia já inexistia, que quase todos os adultos ao seu redor, especialmente o pai, a quem tinha como herói, são mentirosos e vivem uma vida de aparências.

Giordana Marengo, que interpreta Giovanna, é uma beleza rebelde e melancólica, ao estilo Kristen Stewart, mas mais expressiva e viva. Ela consegue transmitir toda a ingenuidade, confusão e raiva de sua personagem e nos transportar para sua história, como se nós estivéssemos revivendo nossa própria adolescência. Há a descoberta da sexualidade e da identidade própria. Valeria Golino, a tia Vittoria, é espirituosa e agitada, e consegue sacudir os episódios, tirá-los da monotonia. Ela é o tempero desta série deliciosa e profunda, que vai te capturar não apenas com sua história, mas com belas transições em rewind ou slow motion, com efeitos macro e cenas por vezes propositalmente desfocadas, como se a realidade fosse algo assim, borrado, confuso, complexo.

Série: A Vida Mentirosa dos Adultos

Direção: Edoardo de Angelis

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 10/10