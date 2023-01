Nova pesquisa elege os 100 melhores filmes de todos os tempos

A arte é uma forma de exprimir as emoções humanas e eternizar o homem. A concepção de cinema como sétima arte, partiu de um manifesto escrito pelo crítico e teórico de cinema Riciotto Canudo, em 1911. Até então, os filmes eram meros objetos de curiosidade e entretenimento. Com o tempo, graças à sua plasticidade, o cinema se tornou um veículo complexo de criatividade e a tradução, tanto da realidade quanto da fantasia, para as telas.

Desde 1952, a “Sight and Sound”, revista mensal publicada pelo Instituto de Cinema Britânico, publica, a cada dez anos, uma lista com os 100 melhores filmes de todos os tempos escolhidos por críticos. Com o passar das décadas, a lista foi ganhando cada vez mais prestígio e se tornou um importante indicador da opinião dos especialistas nesta arte e indústria.

Ao todo, são 1.639 críticos, programadores, curadores, arquivistas e acadêmicos que fazem parte do levantamento, sendo que cada um envia seus 10 filmes favoritos. Entre os diretores vivos que integram a lista, estão Jordan Peele, David Lynch, Martin Scorsese, Ridley Scott, Jane Campion, Spike Lee e Francis Ford Coppola. Já Goddard e Hitchcock são os que mais emplacaram filmes no ranking, conseguindo quatro posições na listagem, cada um.

Confira agora cada um dos escolhidos: