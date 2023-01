Filme visto da atualidade na Netflix vai te arrebatar do sofá para o mundo da fantasia e imaginação

Havia algo de misterioso e até obscuro em “Jumanji”, de 1995, quando Kirsten Dunst e Bradley Pierce interpretaram os irmãos órfãos Judy e Peter, que viram seu mundo virar do avesso quando encontraram o tabuleiro de Jumanji e libertaram Alan (Robin Williams), e também um monte de figuras excêntricas e perigosas do mundo das fantasias. O sucesso persistiu aos anos e Hollywood decidiu dar continuidade mais de 20 anos depois. E, então, vieram “Jumanji: Bem-Vindo à Selva” e o mais recente “Jumanji: Próxima Fase”. Entre o primeiro e o segundo filme, inseriram um spin-off, chamado “Zathura: Uma Aventura Espacial”, também de 1995, com Kristen Stewart e Josh Hutcherson.

“Jumanji: Próxima Fase”, acompanha Spencer (Alex Wolff). Agora um estudante universitário de Nova York que trabalha em uma drogaria. Seu relacionamento com sua namorada, Martha (Morgan Turner), não vai nada bem por conta da distância. A nova vida adulta não está pegando leve com ele, que se sente deprimido e impotente diante das adversidades. Ao voltar para casa nas férias, seu avô, Eddie (Danny DeVito) está hospedado em seu quarto. Spencer, então, se lembra do antigo jogo de videogame, Jumanji, que está guardado no porão. A possibilidade de retornar para aquele universo mágico sob a forma de Bravestone (Dwayne Johnson), bem diferente da sua, forte e habilidosa, parece atraente o suficiente para correr novos riscos e se aventurar em um universo paralelo de fantasias. Quando sua ex-namorada Martha e os amigos, Fridge (Ser’Darius Blain) e Bethany (Madison Iseman), decidem ir até sua casa procurar por ele, encontram o vídeo game revirado e sabem que precisam retornar em Jumanji para resgatá-lo.

No entanto, nada acontece como esperado. Spencer não é mais Bravestone, mas uma ladra chinesa, chamada Ming (Awkwafina). Martha continua como Ruby (Karen Gillan); Fridge é o cartógrafo gordinho Oberan (Jack Black); e Bethany retorna como o cavalo Cyclone. Outros personagens inesperados também são sugados para dentro do jogo, incluindo o avô Eddie, que chega como Bravestone; seu melhor amigo e ex-sócio, Milo (Danny Glover), que encarna Mouse (Kevin Hart); e Alex (Colin Hanks), que chega em Jumanji como Seaplane (Nick Jonas). A partir de então, um monte de aventuras malucas envolvendo um hipopótamo faminto, avestruzes furiosos e uma horda de macacos psicopatas ameaçam as vidas de cada jogador. Afinal, quem perde as três vidas do jogo pode, muito bem, morrer na vida real.

Não há tempo para respirar. “Jumanji: Próxima Fase” segue em ritmo frenético pulando de uma grande dificuldade para outra, levando seus personagens ao extremo, porém descobrindo e destravando novas habilidades e forças. Os momentos que os espectadores têm para respirar fundo e retomar o fôlego são os de alívio cômico, que podem surgir de qualquer um dos personagens do jogo, já que a maioria dos atores são hilários. O filme é repleto de efeitos de CGI, que enchem os olhos dos entusiastas de animações e efeitos especiais gerados pelo computador.

“Jumanji: Próxima Fase” é completamente inverossímil e exagerado e essa é a sua graça, porque estamos contemplando exatamente mundos extraordinários e personagens com superpoderes que transformam a vida de gente comum. Uma bela fuga da realidade e uma imersão completa em um mundo divertido, encantador, aventuresco e cheio de surpresas, o filme vai te arrebatar do sofá para dentro da sua imaginação.

Filme: Jumanji: Próxima Fase

Direção: Jake Kasdan

Ano: 2019

Gênero: Aventura

Nota: 7/10