Ignorado pela crítica e aplaudido pelo público, filme com Peter Dinklage, na Netflix, vai te perturbar

“Três Cristos” (2017) não propõe a cura da esquizofrenia, mas pelo menos o dr. Stone (Richard Gere) fica feliz com o resultado do seu projeto inovador de pesquisa da identidade real dos pacientes que se consideram o Deus vivo. No cinema, depois da lua de mel hollywoodiana de divãs que curam, algumas produções começaram a reportar os esqueletos do armário dos hospitais psiquiátricos, principalmente os tratamentos invasivos de lobotomia e eletrochoques.

O enfoque desses filmes é sempre o mesmo. Há uma intervenção de um outsider que enfrenta o tratamento tradicional. Em “Três Cristos” é o médico vindo de fora que critica a instituição, mas em “O Estranho no Ninho”, de Milos Forman, de1975, é o paciente inconformado que detona o sistema. Antes, o pioneiro foi “Shock Corridor”, de Samuel Fuller, em 1963. Um criminoso se refugia no hospício para escapar da prisão e um repórter também se finge de doente para investigar o crime.

Os protagonistas desses filmes acabam caindo nas garras do sistema. “Três Cristos” não foge à regra. Os doentes mentais continuam com suas obsessões, mas seguem sob a proteção do médico que tenta resolver a situação.

No filme de Forman o mal é a enfermeira, neste é o invejoso diretor do hospital, que estraga o projeto pegando carona na notoriedade do dr. Stone, que acaba sendo paciente ao sofrer no confronto e ao confessar ter sua identidade também dividida, já que trocou o nome judeu para escapar do nazismo.

“Três Cristos” não tem o impacto dos seus radicais antecessores. Não contribui com nada além do que foi mostrado anteriormente. Não significa muito ser “baseado em fatos reais” pois é apenas um filme que circula na órbita já explorada. Tem até um paciente com a mesma estatura de Danny DeVito, estrela de “Um Estranho no Ninho” junto com Jack Nicholson.

Jack detona enquanto Gere não desiste de seu sorrisinho metido a sedutor. Ele não perde a chance de ainda ser galã na tela, mesmo num ambiente mentalmente complicado.

Filme: Três Cristos

Direção: Jon Avnet

Ano: 2017

Gênero: Drama

Nota: 8/10