Obra-prima escondida na Netflix não te deixará desviar o olhar enquanto te paralisa na ponta no sofá

Do diretor Brad Anderson (de “O Operário”), “Beirute” é um filme de 2018 com Jon Hamm e Rosamund Pike no elenco. A produção, embora tenha sido gravada em Marrocos, se passa em Beirute, no Líbano, em 1982, quando um agente da CIA é capturado por muçulmanos no meio da guerra civil. O ex-diplomata americano Mason Skiles (Hamm) é escolhido pelos sequestradores para negociar a libertação de Cal (Mark Pellegrino), um homem que costumava ser amigo do ex-diplomata há cerca de uma década, quando ele ainda trabalhava para o governo dos Estados Unidos no país. Skiles guarda traumas do Líbano, país onde sua mulher foi assassinada durante uma festa.

O sequestrador de Cal é Karim (Idir Chender), irmão de Raffik (Mohamed Attougui), um famoso terrorista, e que durante sua infância, chegou a viver como filho adotivo de Skiles e de sua falecida esposa. O sequestro de Cal é uma tentativa de Karim recuperar Raffik, que foi pego pelo exército israelense. Skiles deve entrar no meio do conflito entre os países para negociar a liberdade do antigo amigo.

Ao retornar ao Líbano, Skiles mal reconhece o lugar em que um dia já foi muito feliz e próspero. Beirute está completamente devastada pela guerra e há tantos grupos adversários que sequer é possível saber quem foi responsável por um ou outro ataque. Ao rever sua antiga casa, ele se depara apenas com ruínas do que um dia já havia sido não apenas uma mansão, mas um lar.

Após a morte de sua esposa, sua vida decaiu. De diplomata, ele passou a ser empresário em uma pequena empresa, alcoólatra e solitário. Arruinado emocionalmente, sua vida pessoal e profissional se tornou um reflexo de seu espírito destruído. A missão de volta ao Líbano o faz enfrentar muitos fantasmas do passado, mas também o traz de volta ao jogo.

No comando das negociações, Skiles mostra que o tempo não o enferrujou e que ainda é capaz de manipular e prever as ações das partes envolvidas. Embora seu comportamento temperamental e tempestuoso provoque insegurança entre os agentes da CIA, logo ele comprova sua antiga fama de bom negociador.

Apesar da violência, dos tiros e das explosões, o que vende “Beirute” ao público não são as cenas extravagantes, mas a inteligência de articulação de Skiles, que não é um homem de guerra, mas é um poderoso negociador. Um thriller cheio de boas atuações e um roteiro instigante, “Beirute” vai te tirar da zona de conforto.

Filme: Beirute

Direção: Brad Anderson

Ano: 2018

Gênero: Drama / Thriller / Guerra

Nota: 8/ 10