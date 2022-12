Romance com sabor de verão na Netflix vai deixar seu coração quentinho e sua alma adocicada

Nas férias de verão, Deniz (Fatih Berk Sahin) e a família vão sempre para a casa de praia, no Sul da Turquia. Lá, ele reencontra o grupo de amigos que vê todos os anos. Mas, agora, algo mudou. Deniz tem 16 anos e já não é mais um menino gordinho e bobo, embora ainda seja ingênuo e bondoso, o que faz com que os outros constantemente tirem proveito dele. Asli (Ece Çesmioglu) sempre foi a garota de seus sonhos e, agora que está se tornando um homem, Deniz quer dar uns passos à frente e fazê-la notá-lo. Quanto mais se aproxima, mais se torna um peão nas mãos de Asli, que o quer preso em sua teia, enquanto se envolve com Burak (Halit Özgür Sari).

Com uma atmosfera nostálgica, ensolarada e juvenil, “Memórias de Verão”, filme de Ozan Açiktan relembra os tempos da adolescência, quando o mundo parece mais caótico, complicado e, ao mesmo tempo, encantador do que realmente é. Deniz é um rapaz que tem problemas de autoconfiança, devido ao seu passado como um menino gordinho, que era constantemente zoado. Agora que tem o tamanho, a aparência e a idade que considera certa, quer se impor, mostrar seu valor. A todo momento vemos suas idas e vindas para os braços de Asli, como quem às vezes toma as rédeas, mas logo se deixa ser novamente enfeitiçado. Afinal, não é fácil ter 16 anos. Os hormônios, às vezes, falam mais alto e dominam seus comportamentos. Até mesmo os pensamentos em sua mente. Deniz constantemente se pega perdendo o foco do mundo ao seu redor e percorrendo os olhos sobre partes do corpo de Asli. Ela sabe o efeito que tem sobre ele e continua a exercê-lo, como uma doce tortura.

Há aquela sensação de que nada é perene, afinal, são só as férias de verão. Logo a vida retoma seu curso natural. A paixão de Deniz por Asli tem essa energia, de algo que deve ser apenas guardado na lembrança. Conforme acompanhamos a rotina de praia, piscina e vôlei, o filme embala imagens sensuais de seus corpos suados, molhados de água e sempre se beijando, se tocando e se agarrando. Uma representação perfeita da visão adolescente de mundo sob efeito da bomba de hormônios que agitam essa fase da vida.

Com cores quentes e vibrantes, imagens do sol escaldante, da piscina, das ruas mediterrâneas de pedra e da simplicidade das pessoas andando de bicicleta, sentimos a sensação de estar vivendo nós mesmos naquele verão, com o cheiro do protetor solar roçando o nariz e vendo o suor saindo de cada um de nossos poros. Delicado, com uma ponta de melancolia e nostalgia e, definitivamente, adorável, “Memórias de Verão” é o tipo de filme despretensioso e bobinho que vai deixar um gostinho doce no seu coração e na sua alma.

Filme: Memórias de Verão

Direção: Ozan Açiktan

Ano: 2021

Gênero: Romance/Drama

Nota: 7/10