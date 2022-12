Profundo e espiritual, filme com Tom Hanks que acabou de estrear na Netflix vai mudar sua forma de encarar a vida

Um cenário não substitui o que representa, por mais verossímil que seja. Em vez de Roma, Atlanta ou Nova York, ele é apenas a disposição de elementos visuais em função de uma narrativa. No filme “Um Lindo Dia na Vizinhança” (2019, de Marielle Heller) a maquete do bairro dentro da imitação do estúdio de TV representa um conjunto de moradores vizinhos.

Sabemos do que se trata — a cena de um filme — graças ao melhor dos anfitriões, Tom Hanks, que foi indicado ao Oscar com essa interpretação de um líder de audiência, Fred Rogers, entre programas infantis. de 1968 até os anos 90. Tom é do ramo. Manobra um mural — todo cinema americano tem um mural, em casas, delegacias, redações ou estúdios, pois implementa na percepção do espectador o mapa do roteiro para melhor compreensão do filme. O mural de Tom/Rogers tem janelas para personagens em ação, que ao serem mostradas rompem a barreira do estúdio e tomam conta da tela com seu ambiente e conflitos.

O filme fica sendo o personagem representado na janela — um repórter investigativo da “Esquire” casado e com filho e brigado com o pai que o abandonou na infância. Envolvidos agora pela ‘realidade’ fora do estúdio, vemos que o cínico repórter, pressionado pelas circunstâncias, encontra seu oposto, o entrevistado de sua pauta. Trata-se de uma figura cheia de boas intenções e autoajuda. No ambiente da reportagem ele é exatamente o animador do programa infantil, o próprio Roger/Tom.

O círculo assim se fecha, tornando explícito o verdadeiro assunto do filme: o próprio cinema, que revela sua transparência como uma produção cinematográfica por meio da representação de um conflito básico: o choque familiar que gera raiva e ressentimento e procura mascarar sua presença substituindo a dor pela dedicação obsessiva ao trabalho.

O lúcido repórter (Matthew Rhys) que investiga, acaba sendo investigado pelo bondoso apresentador de TV. Mas o filme que entrega seus segredos narrativos e denúncia o desespero do jornalista em crise, também não esconde a precariedade de quem é solidário.

O jovem mau cai em si e o velho bonzinho consegue influir no drama do seu vizinho. Ambos são o que são, vivendo conflitos transformadores. Assim é o cinema. Um filme reporta a si mesmo, sem deixar de referir-se ao assunto que tenta substituí-lo.

Filme: Um Lindo Dia na Vizinhança

Direção: Marielle Heller

Ano: 2019

Gênero: Drama

Nota: 9/10