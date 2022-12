5 filmaços que acabaram de chegar à Netflix e valem cada milésimo de segundo do seu tempo

A Rede Social (2010), David Fincher

Divulgação / Sony Pictures

O drama biográfico do diretor David Fincher relata a ascensão meteórica do criador do Facebook Mark Zuckerberg, que se tornou astro da Internet no segundo ano de Harvard. Em uma noite de outono em 2003, Zuckerberg, analista de sistemas, se senta em seu computador e começa a trabalhar em uma nova ideia. Apenas seis anos e 500 milhões de amigos mais tarde, Zuckerberg se torna o mais jovem bilionário da história com o sucesso da rede social. O sucesso, no entanto, o leva a complicações em sua vida social e profissional.