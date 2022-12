Romance irresistível com Dakota Johnson, na Netflix, vai derreter seu coração como sorvete no verão

Lançado um ano após a morte de sua autora, Jane Austen, “Persuasão” é, assim como outras de suas obras, um charmoso romance na alta sociedade do interior da Inglaterra. Como habitual, Austen usa uma protagonista para dar voz ao seu próprio consciente, expressar alguns de seus pensamentos e ideias sobre a forma como enxerga seu mundo. Em “Persuasão” é Anne (Dakota Johnson) essa voz, a filha do meio em uma família de três irmãs. Aos 27 anos, ela ainda não se casou. Seu pai, Walter Elliot (Richard E. Grant) é um aristocrata viúvo que, prestes a perder tudo por ser um gastador, está em busca de um novo casamento para manter sua posição na sociedade. Enquanto isso, Anne decide fazer uma visita à irmã mais nova, Mary Musgrove (Mia McKenna-Bruce) e acaba reencontrando um antigo amor, o capitão Wentworth (Cosmo Jarvis), com quem teve um romance, mas teve de abrir mão — forçada por sua família — , pois, na época, ele ainda era um homem pobre.

Agora, oito anos depois, Wentworth enriqueceu. O reencontro desperta antigos sentimentos, mas nem todos são bons. Há ainda mágoas e feridas que não foram curadas. Apesar de Anne ainda ser apaixonada pelo capitão, ela o vê cada vez mais distante dela, enquanto ele se aproxima da cunhada de Mary, a doce e bela Louisa (Nia Towle). Por outro lado, a chegada de um primo, Mr. Elliot (Henry Golding) irá distrair Anne de seu coração partido.

Nesta versão de Carrie Cracknell, temos uma versão simpática, menos clássica e mais moderna, além de ligeiramente cômica, de “Persuasão”. Alvo de crítica por alguns jornalistas, por considera-la uma espécie de “Fleabag” ou cômica demais para uma elegante obra de Austen, a versão empacou com nota 5,8 no IMDb. As críticas são tão injustas como pedantes, já que Cracknell deu sua visão um tanto jovial, feminista e bem-humorada. Esteticamente, os figurinos oferecem cores pasteis e cenários bucólicos, cores quentes e que reforçam o romantismo e delicadeza da história.

Dakota Johnson interpreta uma Anne simpática, engraçada, desastrada, perspicaz, que se sente constantemente desencaixada de sua família, mas que, ao mesmo tempo, é adorada por todos. Às vezes ela quebra a quarta parede, dando a sensação de trazer o espectador para dentro de sua história, nos aproximando mais de sua realidade. “Persuasão” é charmoso, doce e romântico e vai ser uma terapia de relaxamento para seu dia.

Filme: Persuasão

Direção: Carrie Cracknell

Ano: 2022

Gênero: Romance

Nota: 8/10