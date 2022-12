Suspense que acaba de chegar à Netflix vai te manter com os olhos vidrados na tela, sem piscar, por 131 minutos

Um jogo cinematográfico para os espectadores, “Entre Facas e Segredos”, de Rian Johnson, reúne uma constelação de estrelas hollywoodianas para brincar com o cérebro do público. Com enredo inspirado nos suspenses de Agatha Christie e em jogos como “Detetive”, em que peças são postas em um tabuleiro e os jogadores devem desvendar o crime. Há uma vítima, um patriarca milionário, o escritor renomado Harlan Trombey (Christopher Plummer), os membros de sua família são suspeitos e todos têm contendas com ele que justifiquem o assassinato.

O autor do homicídio não fica encoberto por muito tempo. Não é, aparentemente, descobrir quem é a pessoa por trás da morte de Trombey, mas “o que fazer com a verdade, uma vez que você sabe qual é ela”. Essa frase parte da boca do detetive particular Benoit Blanc (Daniel Craig), que recebe uma correspondência em sua casa com uma manchete da morte do patriarca e um bolo de dinheiro. Ele logo interpreta que um anônimo o está contratando para investigar o possível homicídio. A cada depoimento que coleta junto com o investigador Elliot (Lakeith Stanfield) e seu auxiliar Wagner (Noah Segan), ele fica ainda mais convencido de se tratar de um crime, não de um suicídio, como se acredita à princípio.

Além do mistério sobre quem seria assassino, há ainda outros questionamentos que precisam ser respondidos, como quem contratou Benoit e quem está ajudando o responsável pela morte de Trombey a se safar. No meio disso tudo, a enfermeira do patriarca, Marta (Ana de Armas), descobre ter sido nomeada herdeira, para receber todo seu patrimônio. Ela passa a ser perseguida pela família, que quer a todo custo que ela abra mão da fortuna. O único que está disposto a ajudá-la é o neto do escritor, Ramson (Chris Evans), que é uma espécie de ovelha negra, que detesta a todos.

Além dos já citados, o filme conta ainda com atuações de Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Katherine Langford e M. Emmet Walsh.

Com uma fotografia de cores vívidas e uma trilha sonora instigante, que dita o ritmo da trama cheia de reviravoltas e tem um final surpreendente, o longa de mistério conta com um roteiro inteligente e ousado e atuações magistrais. Daniel Craig, que é britânico, teve que pegar aulas particulares para conseguir reproduzir um sotaque caipira a la Kentucky. Para a sequência, ele admitiu ter tido dificuldades de se recordar da forma como seu personagem falava.

Uma aventura tão emocionante quanto uma partida de “Detetive”, essa produção não vai te deixar desgrudar os olhos da tela.

Filme: Entre Facas e Segredos

Direção: Ryan Johnson

Ano: 2019

Gênero: Mistério / Suspense / Comédia

Nota: 10/10