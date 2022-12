O filme da Netflix poderoso e devastador que te levará para dentro dele e te transformará em refém

Uma adaptação sul-coreana do terror britânico de 2011 “A Chamada”, o filme slasher do diretor Chung-hyun Lee, “A Ligação”, leva o espectador para uma angustiante história de traumas e tentativas de refazer o passado. Seo-yeon (Park Shin-Hye) é uma jovem que retorna para a mansão da família em um vilarejo distante. Ela volta para acompanhar o tratamento da mãe, que tem um tumor na cabeça. O pai morreu há mais de dez anos em um incêndio. Ao receber uma ligação em um antigo telefone que encontrou em um armário da casa, ela descobre que está falando com Young-sook (Jeong Jong-seo), uma mulher que fala do ano de 1999.

Após algumas ligações estranhas em que Young-sook pede socorro a Seo-yeon, porque vive encarcerada pela mãe adotiva, uma xamã que usa métodos cruéis para tentar curá-la de uma doença mental, elas acabam trocando ajudas. Youg-sook impede o incêndio que mataria o pai de Seo-yeon e muda o futuro, reunindo a família novamente. Já do futuro, a jovem descobre que a mãe adotiva irá matar Young-sook e a avisa, evitando que o crime ocorra. No entanto, Young-sook vai se revelando uma mulher rancorosa e perturbada, que passa a perseguir Seo-yeon e qualquer pessoa que atravesse seu caminho.

Assim como Seo-yeon, o espectador passa a se sentir refém de Young-sook, uma pessoa cada vez mais psicótica e violenta, que usa métodos frios e sangrentos para acabar com suas vítimas. Como deter uma pessoa com quem você não consegue se encontrar fisicamente? As duas travam uma disputa por sobrevivência em que será necessário estratégia e inteligência.

Neste thriller extremamente agonizante, que faz uso de viagem no tempo por meio do instrumento telefone, acompanhamos como Seo-yeon passa de uma busca para superar eventos traumáticos do passado para uma jornada de absoluto pesadelo. Ao mudar um evento, ela corre o risco de transformar o resto de sua vida em algo muito pior.

Com atuações extraordinárias, que valorizam o leque de emoções que suas personagens exploram ao longo da trama, o slasher se desenrola de maneira elegante e eficaz, mostrando um desgaste progressivo na relação de Seo-yeon e Young-sook, que como uma película incendiada, vai se consumindo cada vez mais depressa e provocando uma chama cada vez maior e destrutiva.

Para gostar de “A ligação” sequer é necessário ser fã de terror, porque o roteiro desta produção é tão poderoso e devastador que vai capturar sua atenção a cada segundo. O enredo também é inspirado em “A Casa do Lago”, romance com Sandra Bullock e Keanu Reeves, mas, claro, em uma versão muito mais sombria e aterrorizante.

Filme: A Ligação

Direção: Chung-hyun Lee

Ano: 2020

Gênero: Terror

Nota: 10/10