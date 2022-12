5 filmaços imperdíveis que acabaram de chegar na Netflix e valem cada segundo do seu tempo

Meu Nome é Vingança (2022), Cosimo Gomez

Emanuela Scarpa / Netflix

Sofia era uma adolescente como qualquer outra, que gostava de dividir seu tempo livre entre partidas de hóquei e aulas de direção off-road — até o dia em que ela desobedece às ordens do pai, Santo, e posta, em segredo, uma foto dele no Instagram. Mal sabia ela que aquele post mudaria as vidas deles para sempre. Seguindo as pistas no mundo online, dois criminosos conseguem encontrar a casa da família e acabam assassinando, a sangue frio, a mãe e o tio da jovem. A tragédia vai dar início a um acerto de contas que estava dormente por quase vinte anos. Sofia vai descobrir que sua família na verdade é muito diferente do que ela imaginava, e que Santo esconde um passado sombrio de envolvimento com a máfia. Diante dessas revelações, ela vai abraçar o legado de fúria e violência do pai para que os dois possam buscar vingança.