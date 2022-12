Poderoso e filosófico, filme da Netflix vai elevar seu espírito e te mostrar o poder da empatia

Impactado pelo que viu da janela do avião — os atentados de 11 de setembro — o advogado interpretado por Michael Keaton se aproxima das ruínas da tragédia para ver melhor. Limitado por sua experiência de advogado objetivo e prático decide ajudar o país. Ele é um democrata vivendo sob um governo republicano e se oferece para cuidar da impossível missão de definir as indenizações para as famílias das vítimas.

Por ser um rolo sem fim, ele aceita o prazo de dois anos para resolver a parada. Acha que não precisa ser justo, apenas fechar um acordo viável para todos seguirem em frente com suas vidas.

O advogado assume a tarefa pro bono — sem cobrar pelo árduo serviço de Mestre do projeto, com poder soberano nas decisões. É pressionado para indenizar bem as famílias de executivos mortos e deixar o resto com um valor bem menor. Quanto vale uma vida?

Apaixonado por ópera, ele coloca fone de ouvido para não ouvir nada ao redor, só suas músicas favoritas. Aos poucos é obrigado a se aproximar mais dos parentes devastados pela dor. Precisa ouvir seus depoimentos que até então eram encargo só da sua equipe.

Ao ouvir ele vê. A ópera não é mais suficiente. Ele não precisava ser apenas técnico e objetivo. Precisava ser humano para que o sofrimento fizesse parte da justiça.

“Quanto Vale?” é um grande filme. Michael Keaton é um monstro. Ele domina a cena gaguejando sua lógica e caindo em si num processo de autoconhecimento. Em outros filmes, como ator de teatro, ou homem de negócios ou no papel de Batman, Michael é um dos maiores atores da atualidade. O veterano ator Stanley Tucci participa do elenco também com grande destaque.

Ouvir é ver melhor. É enxergar. E o cinema vê pelos cinco sentidos. O espectador enxerga o que não vê. A palavra interpretada com maestria domina, nesses casos, a Sétima Arte.

Filme: Quanto Vale?

Direção: Sara Colangelo

Ano: 2022

Gênero: Drama/Filme Histórico

Nota: 10/10