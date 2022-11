Os 10 filmes da Netflix mais vistos no mundo na atualidade

Você gosta de procurar filmes antigos, clássicos, premiados e reconhecidos na Netflix ou prefere ficar de olho nos lançamentos e acompanhar as novidades? Ver aquele filme que já é conhecido, tem muitas críticas positivas e já está estabelecido na indústria cinematográfica é bom, mas é inegável nossa curiosidade pelo novo. Por isso, as produções mais recentes estão sempre no topo das visualizações. A FlixPatrol calcula, por meio dos algoritmos, o tempo que os assinantes ficam ligados em cada um dos títulos de todos os streamings. No momento, as produções desta lista são as mais vistas do mundo na Netflix. Destaques para “As Nadadoras”, de 2022, de Sally El Hosaini; “Ghislaine Maxwell — Poder e Perversão”, de 2022, de Maiken Baird e Lisa Bryant; e “Nosso Natal na Fazenda”, de 2022, de Debbie Isitt. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com os mais para os menos vistos.

As Nadadoras (2022), Sally El Hosaini Laura Radford / Netflix Baseado em fatos reais, o filme acompanha a trajetória de duas irmãs refugiadas da Síria destruída pela guerra. Com habilidades para natação e muita bravura em seus corações, elas partem em uma jornada para chegar às Olimpíadas do Rio de 2016.

Plano de Aula (2022), Daniel Markowicz Divulgação / Netflix Szymon Makowiecki é um professor de história em uma escola de ensino médio. Preocupado com uma gangue local que está vendendo drogas dentro da escola, ele liga para um amigo, o ex-policial Damian Nowicki, para pedir ajuda. No entanto, Damian, que está desiludido após a morte de sua esposa, diz que não pode fazer nada. Dias depois, Szymon é encontrado morto. Então, Damian, com ajuda de ex-colegas da polícia, decide voltar à ativa e assumir o cargo de Szymon disfarçado para poder investigar.

O Diário de Noel (2022), Charles Shyer KC Bailey / Netflix Ao voltar para casa no Natal para resolver uma herança, o autor best-seller Jake Turner encontra um diário que pode guardar segredos seus e de Rachel, uma jovem com uma missão misteriosa. Juntos, eles embarcam em uma jornada para confrontar o passado e descobrir um futuro surpreendente.

Terra dos Sonhos (2022), Francis Lawrence Divulgação / Netflix A vida pacata da menina Nemo vira de cabeça para baixo depois que seu pai, Peter, é dado como desaparecido em alto-mar e ela precisa ir viver na cidade grande sob a guarda de seu bem-intencionado, porém destrambelhado tio Philip. Nemo encontra um mapa secreto que a leva até o mundo mágico da Terra dos Sonhos todas as noites. É lá que ela encontra Flip, um fora da lei esquisitão e cheio de graça que rapidinho vira seu guia de viagem e parceiro. Os dois logo embarcam em uma incrível jornada por sonhos e pesadelos, e Nemo passa a acreditar que é nessa terra que ela reencontrará seu pai.

O Paciente Perdido (2022), Christophe Charrier Divulgação / Netflix Thomas Grimaud é o único sobrevivente de um massacre que vitimou toda sua família. Os corpos dos pais e do primo, Dylan, foram encontrados por uma criança, após ela jogar uma bola dentro da residência dos Grimaud. Thomas, que foi encontrado à beira da morte, passou três anos em coma e tenta se lembrar do que aconteceu. Sua irmã, Laura, está desaparecida desde então. Com ajuda da psicóloga Anna, Thomas tenta juntar as peças do quebra-cabeça para tentar recordar quem cometeu o crime e ajudar a encontrar sua irmã.

Nosso Natal na Fazenda (2022), Debbie Isitt Divulgação / Netflix Matt é um viúvo e pai de cinco filhos que se muda com a família para uma casa no campo. Lá, ele conhece o agricultor Beano, que, com ajuda de outros moradores da região, incentiva Matt a centralizar sua vida menos no trabalho e se abrir mais para o trabalho comunitário.

Ghislaine Maxwell — Poder e Perversão (2022), Maiken Baird e Lisa Bryant Divulgação / Netflix Ghislaine Maxwell é ex-namorada e sócia do bilionário norte-americano condenado por tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein. Suas conexões dentro da elite, além de seu caráter disfuncional, suposto narcisismo e psicopatia, a tornaram o par perfeito de Jeffrey. Ela forneceu ao companheiro meninas para que ele e outros homens da alta sociedade praticassem seus abusos.

Uma Quedinha de Natal (2022), Janeen Damian Scott Everett White / Netflix Dias antes do Natal, uma jovem ricaça que está noiva sofre um acidente de esqui. Após receber o socorro, ela sofre de amnésia e passa a receber os cuidados do charmoso dono da pousada em que está hospedada e sua filha.

O Bom Garoto (2022), Ihtzi Hurtado Divulgação / Netflix Chema é um garoto que está no ensino médio e vê todos os seus amigos se relacionando e fazendo sexo, enquanto fica para trás. Com a chegada de Claudia, uma aluna vinda de Acapulco, Chema fica responsável por apresentá-la a escola. Chema vê isso como uma oportunidade de conquistar Claudia antes que outro garoto o faça. Dedicado a torná-la sua namorada até o Natal, Chema não percebe que está se tornando uma espécie de cachorrinho de estimação da nova aluna.