5 filmes na Netflix que vão te manter paralisado no sofá, olhos vidrados na TV e o coração saindo pela boca

Para aqueles que precisam de emoções fortes, a Revista Bula preparou uma lista com filmes de suspense que farão o estômago congelar, as pernas tremerem e o coração querer saltar pela boca. Na seleção, apenas produções aclamadas por crítica e público, disponíveis na Netflix e lançadas entre 2018 e 2022. Destaques para “O Culpado” (2021), de Antoine Fuqua; “O Homem Invisível” (2020), de Leigh Whannell; “Um Lugar Silencioso” (2018), de John Krasinski; e “Águas que Corroem” (2018), de Jen McGowan. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Um Marido Fiel (2022), Barbara Topsøe-Rothenborg Andreas Bastiansen / Netflix Christian e o Leonara são, aparentemente, um casal perfeito. Eles têm um filho que acabou de se curar de uma doença grave e agora o futuro parece brilhante novamente. Durante uma festa da empresa de Christian, Leonara vê o marido com uma moça mais jovem e pressente que ele irá deixá-la. Se sentindo injustiçada, já que Leonara sacrificou sua carreira e desistiu de tudo para cuidar do filho doente e de sua família, ela decide tomar medidas extremas contra Christian. Mas ele também tem planos misteriosos contra a esposa.

O Culpado (2021), Antoine Fuqua Glen Wilson / Netflix Em uma manhã na central telefônica do serviço de emergência 911, o atendente Joe Baylor tenta salvar pelo telefone uma pessoa que está em perigo, mas logo ele descobre que nada é o que parece. Agora, a única saída é encarar a verdade.

O Homem Invisível (2020), Leigh Whannell Divulgação / Universal Pictures Em uma manhã, Cecilia escapa da mansão de seu namorado drogado e violento e aciona a polícia, com medo de que ele venha a persegui-la. Logo ela descobre que ele tirou a própria vida. No entanto, incidentes e eventos estranhos começam a acontecer ao redor dela, levando Cecilia a desconfiar que seu namorado não está morto e é capaz de se tornar invisível. Mas convencer alguém disso pode ser um tanto quanto complicado, quando ele arma um cenário que coloca todas as evidências de sua morte contra ela.

Águas que Corroem (2018), Jen McGowan Divulgação / IFC Midnight Sawyer é uma estudante universitária a caminho de uma entrevista de emprego em Washington DC. Logo ela se vê perdida, conforme o GPS a envia por caminhos que não existem. Frustrada, ela decide parar na estrada e abrir um mapa de papel, quando dois desconhecidos suspeitos oferecem ajuda. Pressentindo o perigo, Sawyer tenta escapar. Inicia-se, então, um jogo de gato e rato.