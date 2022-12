Os 7 filmes imperdíveis que estreiam na Netflix em dezembro de 2022

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (2022), Alejandro G. Iñárritu

Rodrigo Jardon / Netflix

O filme é uma experiência imersiva, de proporções épicas e com um visual simplesmente arrebatador. Dentro desse cenário é narrada a jornada íntima e extremamente comovente de Silverio, um mexicano que vive em Los Angeles e trabalha como jornalista e diretor de documentários. Depois de ganhar um importante prêmio internacional, Silverio sente que precisa voltar para seu país de origem — mas não se dá conta de que essa viagem o levará aos limites de uma crise existencial. Com suas memórias e medos atravessando toda a sua rotina, sua vida será tomada por um sentimento de desordem e arrebatamento. Com emoções à flor da pele e uma abundância de gargalhadas, Silverio se vê frente à frente com questões universais e ao mesmo tempo íntimas sobre temas como identidade, sucesso, a brevidade da vida, a história do México e os profundos laços que ele compartilha com sua esposa e filhos. O que Silverio precisa confrontar, então, é o que significa ser humano nos dias de hoje.