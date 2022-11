B/300, agência goiana, participou de evento na Europa que reúne os maiores profissionais da tecnologia e inovação

A agência goiana B/300 Data Driven Marketing foi única representante estadual no Web Summit 2022, maior conferência de tecnologia e inovação da Europa. A edição deste ano teve realização entre os dias 1º a 4 de novembro, em Lisboa, e contou com a participação de Lisa Jackson, vice-presidente de Meio Ambiente da Apple; Naomi Gleit, diretora de produtos da Meta; Andrey Khusid, fundador e CEO do Miro; Brad Smith, vice-presidente da Microsoft; além de outras dezenas de nomes aclamados da área de tecnologia e inovação.

Pablo Davi e Leandro Camargos Ribeiro Santos

O objetivo deste encontro é apresentar os novos conhecimentos da área e proporcionar um encontro único de interação e networking entre os participantes. A B/300, primeira em Goiás focada em Data Driven Digital Marketing, uma estratégia tomada com base na análise de dados, sejam eles novos ou antigos, compreende a importância de ser o único representante estadual em um evento deste porte. Por isso, tem dedicado a expandir suas competências no marketing de dados e estabelecido novos contatos e enriquecido seu conteúdo, entregando os resultados mais qualificados aos clientes.

Desde 2015 no mercado, a B/300 percorre processos criativos focados em solucionar questões de marketing e tecnologia, buscando alcançar os melhores resultados para os clientes. Em 2018, percebeu a necessidade de pequenas empresas crescerem e das grandes crescerem ainda mais, seja em vendas, usuários ou seguidores. Por isso, implantou a tecnologia Growth Hacking, popularizada pelas start-ups do Vale do Silício.

Com seu nicho expandindo a cada ano e criando um know-how completo, a empresa sabe que para o crescimento ser real precisa ser significativo. Por isso, traça estratégias para o sucesso que nascem do processo analítico.