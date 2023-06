Os 50 melhores livros da história da literatura

Para chegar ao resultado, fizemos uma compilação, considerando listas publicadas por uma variedade de jornais, revistas e sites especializados em listas, no mercado editorial e em literatura. Nosso objetivo era identificar, com base nessas listas, quais eram considerados os melhores livros na rica tapeçaria da história literária. As listas pesquisadas apresentavam uma gama diversificada de enfoques: algumas focavam exclusivamente em romances, enquanto outras incluíam livros não ficcionais. Alguns catálogos privilegiavam obras do século 20, enquanto outros contemplavam trabalhos seminais que moldaram a cultura ocidental.

Para garantir uma avaliação justa e abrangente, construímos um banco de dados que permitia a todos os livros receber uma pontuação igual, independentemente do gênero literário ou do período histórico em que foram escritos. As listas examinadas englobam: “Les 100 livres du siècle”, uma seleção do periódico francês LeMonde; “The 100 greatest novels of all time: The list”, oferecida pelo reputado jornal britânico, The Guardian; “100 novels everyone should read”, um compêndio cuidadosamente elaborado pelo The Telegraph; “100 Best Novels”, uma escolha criteriosa da Modern Library; “Top 100 Books: The Meta-List”, um levantamento minucioso da Newsweek; e, finalmente, “Os 100 Livros Essenciais da Literatura Mundial”, uma compilação feita pela Revista Bravo. Cada um destes recursos ofereceu uma contribuição inestimável para o escopo e diversidade da lista.

É fundamental reconhecer que todas as listas são, por natureza, incompletas e possuem um grau de subjetividade. Como a percepção, a opinião, que forma a base de todas as listas, é intrinsecamente individual. No entanto, acreditamos que, embora os livros selecionados neste estudo possam não ser uma unanimidade entre todas as publicações pesquisadas (ou mesmo entre todos os leitores), eles representam marcos inquestionáveis da literatura e testemunham a imensa contribuição da literatura para a humanidade e nossa compreensão compartilhada do mundo.

1 — Dom Quixote, Miguel de Cervantes, 1605 Dom Quixote de La Mancha, em sua ilusória grandeza, enfrenta adversários que não existem além dos confins de sua imaginação desvairada. Seu cavalo, longe de ser um corcel magnífico, é tão ordinário quanto seu fiel escudeiro, um camponês simples e autêntico da região. O título de cavaleiro, concedido em um ato improvisado por um estalajadeiro, adiciona mais uma camada de ironia à sua pretensão heroica. Além disso, a narrativa é apresentada como uma compilação de relatos de segunda mão, supostamente escrita pelo historiador árabe fictício Cide Hamete Benengeli, adicionando uma dose de estranheza metaficcional à história. Ao mergulhar em ‘Dom Quixote’, rapidamente percebemos que está além dos limites das tradicionais novelas de cavalaria — um gênero altamente valorizado na Espanha do início do século 17, apesar de suas raízes em uma instituição há muito desaparecida. A saga do fidalgo que enlouquece e viaja pelo país em uma cruzada quixotesca pela justiça introduz elementos que marcarão o nascimento do romance moderno. A obra é permeada de humor, reflexões profundas, conversas ricas em oralidade e jogos de metalinguagem, marcos que anunciam a transição da literatura da Idade Média para a modernidade.

2 — Guerra e Paz, Liev Tolstói, 1869 Em um cenário onde milhões de pessoas se chocaram em uma cacofonia de crimes, fraudes, traições, pilhagens e assassinatos, desdobrou-se um evento extraordinário que excedeu o registro de qualquer tribunal em séculos de história. Em uma missão para elucidar esse fenômeno, Liev Tolstói, comprometido com a verdade histórica e descontente com historiadores que simplificavam a narrativa ao reduzi-la às ações de poucos poderosos, concebeu um dos romances mais grandiosos da literatura global. “Guerra e Paz” é uma reconstituição detalhada da campanha de Napoleão Bonaparte na Rússia, estendendo-se até o ano de 1820. Tolstói, através de uma pesquisa meticulosa e exaustiva — que engloba fontes que vão desde os estudos do francês Adolphe Thiers e do russo Mikháilovski-Danílevsk a testemunhos orais — reconta os eventos cruciais que culminaram na derrota francesa. Ele traz à vida, com seu toque único, personagens reais, como o próprio Napoleão e diversos comandantes militares, pintando um retrato vívido e imersivo de um período histórico tumultuado.

3 — A Montanha Mágica, Thomas Mann, 1924 Em “A Montanha Mágica”, renomado clássico da literatura alemã, Thomas Mann reinventa a tradição do Bildungsroman, ou romance de formação, através da jornada pessoal do jovem engenheiro Hans Castorp. Uma visita inesperada a um sanatório para tuberculosos se torna um estudo profundo da condição humana, onde Hans interage com uma diversidade de personagens enfermos. Eles personificam os conflitos espirituais e ideológicos que borbulham sob a superfície da sociedade às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Esta obra-prima, considerada um dos maiores legados literários do século 20, continua a ser uma fonte inesgotável de insights sobre a complexidade da vida e do espírito humano na tradição da ficção ocidental.

4 — Cem Anos de Solidão, Gabriel García Márquez, 1967 “Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer a fábrica de gelo”… Com essa frase antológica, García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura de 1982, introduz a fantástica Macondo, um vilarejo situado em algum recanto do imaginário caribenho, e a saga dos Buendia, cujo patriarca, Aureliano, fez 32 guerras civis… e perdeu todas. García Márquez já despontava como um dos mais importantes escritores latino-americanos, no início da década de 1970, quando “Cem Anos de Solidão” começou a ganhar público no Brasil. O livro causou enorme impacto. Na época, o continente estava pontilhado de ditaduras. Havia um sentimento geral de opressão e de impotência. Então, essa narrativa em tom quase mítico, em que o tempo perde o caminho, em que os episódios testemunhados e vividos acabam se incorporando às lendas populares, evoca nos leitores uma liberdade imemorial, que não pode ser arrebatada. E tão presente. Tão familiar e necessária.

5 — Ulisses, James Joyce, 1922 Um homem que sai de casa pela manhã, realiza suas obrigações diárias e, ao anoitecer, retorna ao conforto do lar. Parece simples, quase trivial, mas é em torno dessa estrutura aparentemente simplória que James Joyce teceu a magistral tapeçaria do que se tornaria o grande romance do século 20, “Ulysses”. Com inspiração na “Odisseia” de Homero, “Ulysses” se passa na pitoresca Dublin e conta a jornada de um dia, 16 de junho de 1904, de Leopold Bloom e seu amigo Stephen Dedalus. À semelhança do herói homérico Ulisses, Bloom deve superar inúmeros desafios e tentações antes de retornar ao lar, onde Molly, sua esposa, o aguarda na rua Eccles. Na criação deste personagem inesquecível, Joyce entrelaça uma infinidade de estilos e referências culturais, formando um caleidoscópio de vozes que tem instigado e desafiado gerações de leitores e estudiosos ao redor do mundo. O fascínio por “Ulysses” começou antes mesmo de sua publicação como livro, quando fragmentos do romance foram divulgados em um periódico literário dos EUA. Devido a esses trechos, “Ulysses” foi acusado de obscenidade e banido nos Estados Unidos, desencadeando uma longa batalha legal que duraria 11 anos antes de o romance finalmente ser liberado em solo americano.

6 — Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust, 1913 Composto por sete romances entrelaçados, provenientes da mente brilhante do escritor francês Marcel Proust, este ciclo monumental — do qual os três últimos são póstumos — inclui: “O Caminho de Swann”, “À Sombra das Raparigas em Flor”, “O Caminho de Guermantes”, “Sodoma e Gomorra”, “A Prisioneira”, “A Fugitiva” e “O Tempo Redescoberto”. Incorporando dezenas de personagens cujas vidas se entrecruzam em um intrincado labirinto de amor, ciúmes e inveja, este magnum opus pintoresco retrata a França da Belle Époque com uma vivacidade inigualável. A narrativa sinuosa transita do minúsculo ao magnífico, do íntimo ao universal, em uma constante reconfiguração de eventos e emoções que, por natureza, resistem a qualquer tipo de enquadramento rígido. Não é apenas uma obra, mas um intrincado retrato da sociedade daquela época, uma imersão profunda na burguesia francesa, revelando as divergências de classe e permitindo ao leitor experimentar as tensões entre a nobreza e a emergente classe burguesa.

7 — A Divina Comédia, Dante Alighieri, 1321 Considerada o alicerce da língua italiana e um reflexo fiel da cosmologia de uma era inteira, “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri, é indiscutivelmente um monumento poético de rigor incomparável e beleza estonteante, um pilar irrefutável da literatura universal. Com efeito, a “Comédia” ostenta com todo mérito uma miríade de elogios entusiasmados, incluindo o epíteto “divina”, um tributo que lhe foi conferido por Boccaccio já no século 14. “A Divina Comédia” não é simplesmente uma obra literária, mas um monumento à capacidade humana de sonhar, imaginar e expressar as mais profundas emoções e pensamentos. Com sua narrativa fascinante e lírica, que transporta os leitores através dos reinos do Inferno, Purgatório e Paraíso, Dante Alighieri apresenta uma jornada de autoconhecimento, reflexão moral e redenção espiritual. É uma exploração grandiosa da condição humana, da fé e da filosofia, perpetuada no tecido da história literária.

8 — O Homem sem Qualidades, Robert Musil, 1930-1943 “O Homem sem Qualidades”, uma obra magistral de Robert Musil, é reconhecida não apenas como uma das mais significativas do século 20, mas também como uma reflexão profunda e complexa sobre a condição humana na modernidade. A narrativa intricada gira em torno de Ulrich, o protagonista, um personagem multifacetado e enigmático que, através de suas viagens e experiências variadas, se torna uma lente através da qual Musil examina a sociedade e a cultura europeias na véspera da Primeira Guerra Mundial. Ulrich retorna a Viena depois de suas viagens ao exterior e se depara com um mosaico de personagens que representam uma ampla gama de tipos humanos. Musil aproveita esta oportunidade para explorar as idiossincrasias e complexidades do comportamento humano, criando um retrato penetrante da sociedade vienense. Este exame minucioso das interações humanas, das motivações e das contradições forma a essência deste livro extraordinário. Não obstante, “O Homem sem Qualidades” é mais do que um mero retrato de uma época e um lugar. É também uma crítica pungente à decadência dos valores que prevaleceram até o início do século 20 e ao declínio da influência europeia nos assuntos políticos e econômicos globais. Musil descreve um mundo em transição, um universo de incertezas e mudanças rápidas que parecem tornar obsoletas as antigas certezas e convenções. Além disso, este romance de difícil classificação desafia as convenções literárias, transgredindo as fronteiras entre ficção, filosofia, sociologia e crítica cultural. Musil não oferece soluções fáceis ou respostas definitivas; em vez disso, ele nos apresenta um labirinto de questões e dilemas que ressoam de maneira poderosa em nosso mundo contemporâneo. O resultado é uma obra desafiadora, provocante e irresistivelmente envolvente que continua a fascinar leitores e críticos muitas décadas após sua primeira publicação.

9 — O Processo, Franz Kafka, 1925 Em “O Processo”, Franz Kafka apresenta a inesquecível saga de Josef K., uma narrativa cujo poder e relevância parecem crescer ao invés de diminuir com o passar dos anos. Na era do século 20, a violência irracional e muitas vezes inexplicável se tornou um aspecto preocupante da experiência humana, adicionando uma camada sombria de realidade a esta história magistral. Josef K. se vê aprisionado em um pesadelo absurdo e burocrático, acusado de um crime não especificado, por um acusador desconhecido e segundo leis incompreensíveis. Seu esforço incansável para compreender a acusação, descobrir a identidade do acusador e entender as leis que o condenam, retrata a luta do homem contra as forças irracionais e arbitrárias que muitas vezes parecem governar nosso mundo. A história de K. é uma meditação profunda sobre a impotência e a injustiça, iluminando a face sombria do poder sem limites e do totalitarismo.

10 — O Som e a Fúria, William Faulkner, 1929 “Os Som e a Fúria”, a obra-prima do renomado escritor americano William Faulkner, é mais do que um romance – é uma exploração do tempo, da memória e do declínio da aristocracia sulista nos Estados Unidos. Ambientada no Sul escravocrata, a história se desenrola entre 1910 e 1928 e gira em torno dos Compson, uma família aristocrática em queda. A obra, que transcende as fronteiras do romance convencional, é um mergulho profundo na psicologia de seus personagens, explorando a memória e a percepção através de suas distintas vozes narrativas. A maneira inovadora como Faulkner aborda a passagem do tempo, tornando-o um personagem em si mesmo, confere a “O Som e a Fúria” uma universalidade que transcende suas circunstâncias específicas. Através de seu retrato da decadência dos Compson, Faulkner não apenas captura o fim de uma era, mas também explora questões eternas sobre o significado da vida, o peso do passado e a inescapabilidade do tempo.