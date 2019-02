A Revista Bula realizou uma enquete entre os meses de fevereiro de 2018 e janeiro de 2019, com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, as mais belas cidades brasileiras. A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Mais de 10 mil participantes responderam a enquete. As cidades foram divididas em seis categorias, de acordo com o número de indicações: +1000, +700, +500, +400 e +300. Entre elas, destacam-se Campos do Jordão, em São Paulo; Paraty, no Rio de Janeiro; Diamantina, em Minas Gerais; Rio de Contas, na Bahia; e Alcântara, no Maranhão.

Cidades que obtiveram mais de 1000 indicações

1 — Rio de Janeiro — Rio de Janeiro Maior destino turístico internacional no Brasil e de toda a América Latina, a capital fluminense é a cidade brasileira mais conhecida no exterior. Além das belas praias do litoral, a cidade também abriga diversos pontos turísticos, como o morro do Corcovado, o Pão de Açúcar, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o famoso Cristo Redentor, eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno.

2 — Campos do Jordão — São Paulo Devido ao clima das montanhas de São Paulo, Campos do Jordão é um dos destinos preferidos daqueles que buscam fugir do calor. Batizada de “Suíça Brasileira”, a cidade encanta os turistas com o charme da sua arquitetura europeia, bosques coloridos e alta gastronomia. Em julho, a cidade realiza o famoso “Festival de Inverno”, com uma série concertos de música erudita, geralmente gratuitos.

3 — Ouro Preto — Minas Gerais A cidade história de Ouro Preto foi declarada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Ela é conhecida por sua arquitetura barroca, principalmente pelas igrejas, que exibem obras do artista Aleijadinho. É possível conhecer a cidade a pé, tendo como ponto de partida a Praça Tiradentes, onde o inconfidente Tiradentes teve sua cabeça exposta após ser morto.

4 — Petrópolis — Rio de Janeiro Poucas cidades possuem uma herança do Brasil Império tão rica quanto Petrópolis. Os casarões e palácios da época mantêm o ar aristocrático da cidade, que ainda preserva seu plano urbano original de 1845. Entre os pontos turísticos mais visitados, destacam-se o Museu Imperial, o Palácio de Cristal, a Casa da Princesa Isabel e a Catedral de São Pedro de Alcântara, onde estão os restos mortais de D. Pedro II e da Princesa Isabel.

5 — Balneário Camboriú — Santa Catarina Localizada no litoral catarinense, é uma das cidades mais procuradas pelos turistas brasileiros. Possui belas praias, montanhas e um teleférico. Entre os melhores locais turísticos, estão a Ilha das Cabras, a Ilha do Arvoredo e o Parque Unipraias. A noite por lá também é muito animada, com boas opções de bares e restaurantes. Além disso, a cidade é próxima ao Beto Carrero World, o maior parque temático da América Latina.

6 — Curitiba — Paraná Repleta de cartões-postais, Curitiba é um ponto turístico de destaque no Brasil. Entre os locais mais visitados, estão o Jardim Botânico, o Teatro Ópera de Arame e o Museu Oscar Niemeyer. Outra atração muito famosa na cidade é o passeio de trem pela Serra do Mar, que leva à cidade vizinha de Morretes. Para os que curtem a noite, Curitiba possui várias opções de bares e restaurantes com alta gastronomia.

Cidades que obtiveram mais de 700 indicações

7 — Blumenau — Santa Catarina Nacionalmente conhecida por preservar os traços da colonização alemã, Blumenau encanta os visitantes pela arquitetura dos casarões, ruas arborizadas e jardins bem cuidados. Nos restaurantes, é possível provar pratos tradicionalmente alemães, como joelho de porco, chucrute e uma grande variedade de salsichas. Por lá, também não faltam cervejas artesanais de qualidade.

8 — Diamantina — Minas Gerais Construída no início do século 18, na rota da Estrada Real, Diamantina recebe anualmente milhões de turistas que chegam na cidade atraídos pelas suas paisagens naturais, prédios históricos e cachoeiras. No Centro Histórico, encontram-se as casas de Juscelino Kubitscheck e Chica da Silva. Outros pontos turísticos são a Capela Nossa Senhora da Luz, o Teatro Santa Isabel e a antiga estação ferroviária.

9 — Florianópolis — Santa Catarina Florianópolis é uma das cidades brasileiras mais visitadas por estrangeiros. Conhecida como “Ilha da Magia”, a cidade combina riqueza cultural, ótima infraestrutura e paisagens surpreendentes. As praias Jurerê e Joaquina são ideais para quem procura badalação, mas também existem opções para os mais reservados ou que viajam em família, como a Lagoinha do Leste.

10 — Bento Gonçalves — Rio Grande do Sul As referências à Itália estão presentes em todas as partes da cidade de Bento Gonçalves, desde a arquitetura à gastronomia. As vinícolas da região possuem visitas guiadas por enólogos e, em algumas delas, há também a opção de hospedagem. O Caminho das Pedras leva à charmosa colônia de São Pedro e o trajeto é cercado por um cenário que remete à região do Norte da Itália.

11 — Gramado — Rio Grande do Sul Gramado possui charmosas construções em estilo europeu, ótimos restaurantes, vinícolas e muitas chocolaterias. Além disso, a cidade chama a atenção pelo clima frio em boa parte do ano. Para os enófilos, as rotas do vinho são um forte atrativo. No fim do ano, a cidade é toda decorada para o Natal Luz, evento que promove concertos, desfiles e outras apresentações artísticas.

12 — Paraty — Rio de Janeiro Paraty é uma pequena cidade cercada por montanhas, no litoral sul do Rio de Janeiro. Os principais atrativos do local são o centro colonial português, com edifícios dos séculos 17 e 18, os passeios marítimos, a Capela de Santa Rita à beira-mar e a vista dos barcos coloridos ancorados na margem do Rio Perequê-Açu. A cidade também é palco da Festa Literária Internacional de Paraty, uma das mais movimentadas do país.

13 — Holambra — São Paulo Holambra é considerada a capital das flores, um dos destinos mais românticos do Brasil. Fundada por imigrantes da Holanda, a cidade ainda mantém na arquitetura e nos costumes a influência holandesa. Além dos campos de Flores, os visitantes da cidade também podem conferir o Moinho dos Povos Unidos, a Praça Vitória Régia, o Deck do Amor e o Museu Histórico de Holambra.

Cidades que obtiveram mais de 500 indicações

14 — Ubatuba — São Paulo Ubatuba é uma cidade litorânea que atrai famílias e surfistas que buscam sossego, ao menos fora da temporada. Com 100 km de costa, Ubatuba possui 102 praias. Entre elas, algumas ganham destaque, como a Praia do Lázaro, Praia do Cedro, Domingos Dias e Ilha das Couves. À noite, o centro possui variedade de bares e restaurante, assim como as praias ao sul, que também são bem movimentadas.

15 — Tiradentes — Minas Gerais Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem preservadas do país. As suas ruas estreitas calçadas com paralelepípedos guardam surpreendentes igrejas barrocas e casarões coloniais. Por ser muito tranquila, Tiradentes se tornou um dos destinos mais procurados pelos casais que buscam bons restaurantes e pousadas em clima romântico. A cidade também é cheia de ateliês de arte, que produzem peças de madeira, estanho, ferro e pedra-sabão.

16 — Teresópolis — Rio de Janeiro O município de Teresópolis está localizado no interior do Rio de Janeiro, a 75 km da capital do estado. Com clima ameno, a cidade é o destino ideal para aqueles que buscam belas paisagens e contato com a natureza. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a Granja Comary, o Mirante do Soberbo e a Fonte Judith estão entre os pontos turísticos mais visitados. A gastronomia da cidade também recebe elogios dos turistas.

17 — Pomerode — Santa Catarina Pomerode está localizada no Vale do Itajaí, a 33 km de Blumenau. Ela é considerada a cidade mais alemã do Brasil, devido ao grande número de imigrantes que se instalaram na região no século 19. Os que visitam Pomerode não podem deixar de conhecer o Portal Turístico do Sul e o Museu Teichmann, onde era o atelier do escultor Ervin Teichman. Para os fãs de cerveja artesanal, a cervejaria Schornstein é uma ótima dica.

18 — Morretes — Paraná Morretes se localiza na região litorânea do Paraná. Para chegar a cidade é preciso percorrer a Estrada Graciosa, inaugurada em 1873, que já adianta ao visitante a beleza do destino final. Os turistas que visitam o local se encantam com as paisagens naturais e com os casarões preservados. O Barreado, prato típico da região, é o maior sucesso nos restaurantes da cidade.

19 — Triunfo — Pernambuco Triunfo é a cidade mais alta do estado de Pernambuco e tem um clima ameno e chuvoso que contrasta com as cidades vizinhas, que possuem clima semiárido. A cidade preserva construções do século 19 e é cercada por mirantes, cachoeiras e grutas. Entre os passeios imperdíveis estão o Bico do Papagaio, o ponto mais alto de Pernambuco (1.260m), o Teatro Guarany e o Museu do Cangaço.

Cidades que obtiveram mais de 400 indicações

20 — Ilhabela — São Paulo Ilhabela está localizada no litoral norte do estado de São Paulo, microrregião de São Sebastião. As belas praias da cidade atraem mais de 400 mil pessoas no verão. Com 83% de sua área ambiental preservada por um parque estadual e cachoeiras, Ilhabela também é ideal para caminhadas e banhos em meio à Mata Atlântica. A cidade também conta com muitas opções de restaurantes e bares badalados.

21 — Búzios — Rio de Janeiro Armação dos Búzios, também conhecida apenas como Búzios, é uma península da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Comparada à Saint-Tropez, a ilha ganhou fama internacional quando a atriz francesa Brigitte Bardot a visitou em 1964. As praias da região são belíssimas, com águas cristalinas e vegetação abundante. Bares e restaurantes garantem o agito da vida noturna em Búzios.

22 — Carambeí — Paraná Considerada um pedaço da Holanda no Paraná, Carambeí fica localizada na região de Campos Gerais. A cidade foi fundada por imigrantes holandeses no início do século 20 e preserva as tradições dos colonizadores ainda hoje, além da arquitetura e gastronomia. Os turistas não podem deixar de visitar o Parque Histórico de Carambeí, o Orquidário e Cactário Taman Batoe, a Capela Imaculada Conceição e o Parque Nacional dos Campos Gerais.

23 — Alcântara — Maranhão Alcântara é um município da região metropolitana de São Luís, capital do Maranhão. A pequena cidade já foi muito rica entre os séculos 18 e 19, mas boa parte de seu patrimônio se perdeu. Vestígios do passado colonial atraem os turistas, como os sobrados cobertos por azulejos portugueses e as ruínas do mercado de escravos Palácio Negro e da Igreja Matriz de São Matias.

24 — Cidade de Goiás — Goiás Também conhecida como “Goiás Velho”, a Cidade de Goiás foi a sede do governo do estado até 1933. Carregado de história, o município foi tombado como patrimônio da Unesco em 2001. A cidade abriga a casa da poeta Cora Coralina e alguns museus, entre eles um dedicado à própria escritora. Por lá, os visitantes podem desfrutar a vista da Serra Dourada, a arquitetura colonial e o melhor da comida caseira, típica da gastronomia local.

25 — Vinhedo — São Paulo Localizada a apenas 76 quilômetros da cidade de São Paulo, Vinhedo é conhecida pela qualidade de vida acima da média no Brasil. A cidade limpa, florida e cheia de atrativos turísticos, como o Portal dos Imigrantes, o Parque Aquático Municipal, e a Igreja Matriz de Santa’Anna. Todos os anos, Vinhedo também atrai milhares de turistas para a Festa da Uva, evento tradicional da cidade.

26 — Serra Negra — São Paulo Em Serra Negra, é grande o movimento de turistas que vão à cidade em busca dos hotéis, restaurantes famosos e dos cafés que rodeiam a Rua Coronel Penteado, o grande centro de compras da cidade. Por lá, o turismo rural também é imperdível: várias fazendas são abertas à visitação e apresentam os processos de fabricação artesanal de queijos, vinhos, destilados, café e derivados da cana-de-açúcar.

Cidades que obtiveram mais de 300 indicações

27 — Penedo — Alagoas Penedo foi o primeiro povoado de Alagoas e é considerada uma das cidades mais bonitas do estado. Fundada no século 16, ainda mantém um centro histórico preservado, com museus e igrejas históricas, como a Igreja de Santa Maria dos Anjos. Mas, a maior atração da região é o passeio de barco pelo Rio São Francisco, que passa por casebres ribeirinhos, jangadas coloridas e se finaliza no encontro do rio com o mar.

28 — Treze Tílias — Santa Catarina Treze Tílias é considerada uma cidade tipicamente austríaca. As semelhanças com a região de Tirol, no leste europeu, foram decisivas para a sua fundação, em 1933. Hoje, a cidade possui aproximadamente oito mil habitantes e lembra a Áustria pela arquitetura dos sobrados, belos parques e também pela gastronomia. Entre os principais pontos turísticos, estão o Parque Linderdorf e a Pista de minigolfe Treze Tílias.

29 — Guaramiranga — Ceará Guaramiranga está localizada na região serrana do Ceará, a 110 km de Fortaleza, e possui clima agradável ao longo de todo ano. O turismo é um forte componente da economia do município, que atrai visitantes em busca do clima serrano, prédios históricos e belas paisagens. Além disso, durante o carnaval, a cidade abriga o Festival de Jazz e Blues, evento que conta com a participação de grandes nomes da música.

30 — Guararema — São Paulo Guararema também é conhecida como “Cidade Natal”, por ser totalmente enfeitada com luzes do final do ano. Mas, vale a pena visitar o local em qualquer época. Com forte apelo de preservação ambiental, Guararema possui muitas belezas naturais e inspira tranquilidade. Entre os pontos turísticos mais famosos, estão o Parque Municipal Recanto do Américo, a Igreja São Benedito e o Centro Artesanal Dona Nenê.