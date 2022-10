Você precisa assistir: série da Netflix vai te fazer chorar rios de lágrimas

Uma série que está pronta para capturar e engaiolar os corações mais sensíveis, “Recomeço” fala sobre ressignificação da dor e encontrar as melhores memórias perdidas no meio da turbulência. Talvez não seja a série mais adequada para quem enfrentou ou enfrenta o luto e ainda tem uma ferida latente, porque pode se tornar um gatilho, reascendendo dores e tristezas para quem passou pela perda de alguém próximo.

Inspirada no livro homônimo de Tembi Locke e criada com a ajuda da irmã da escritora, a criadora Attica Locke, “Recomeço” tem muitas simbologias para sua protagonista Amy Wheeler (Zoe Saldana). Ela é uma estudante de direito do Texas que decide estudar arte em Florença, se reconectar com sua criatividade e encontrar sua voz interior. Este é o primeiro recomeço de Amy, quando decide se desviar do caminho que havia sido traçado pela sua família.

Em Florença, ela esbarra acidentalmente em Lino Ortolano (Eugenio Mastrandrea) na rua e imediatamente os dois sentem algo. No entanto, Amy tenta não deixá-lo ser uma distração para seu verdadeiro objetivo de se tornar uma artista. No caminho, ela também conhece Giancarlo Caldese (Giacomo Giannotti) com quem esboça um romance, mas o interesse que floresce mesmo é por Lino.

“Recomeço” procura ambientar o espectador muito bem dentro do romance, do cotidiano, do convívio familiar e de algumas crises antes de contar os fatos principais da história de Amy e Lino. Provavelmente, uma forma de nos fazer compreender as dimensões da perda de todos.

Lino abre mão da vida que tem em Florença para seguir sua amada, Amy, até Los Angeles, nos Estados Unidos. Aí há um novo começo de vida para ambos. Ele deixa seu cargo de prestígio em um restaurante na Itália para ser um mero cozinheiro em um restaurante barato e falido nos Estados Unidos. Amy passa a trabalhar como assistente em uma galeria de arte. À princípio, eles precisam morar de favor na casa de Zora (Danielle Deadwyler), irmã de Amy, porque não têm estabilidade financeira e condições de se virarem por si próprios.

Depois, eles decidem se casar. Sem a aprovação da família de Lino, apenas parentes de Amy e amigos do casal comparecem à cerimônia realizada na Itália. Em Los Angeles, eles alugam um barracão nos fundos da casa do casal Preston e David e decidem seguir seus sonhos, mesmo que isso signifique usar as economias e apertar o orçamento da família. Lino decide abrir um restaurante pop-up para exibir seu talento como chef nos Estados Unidos, finalmente. Amy decide largar o emprego bem-remunerado na galeria para ensinar arte para crianças, recebendo menos.

A aposta é grande e tudo poderia dar errado. E dá, porque a vida nem sempre é feita de vitórias. Logo Lino descobre que tem um tipo raro e agressivo de câncer localizado em seu joelho. Ele é forçado a deixar sua paixão pela culinária para se tratar, enquanto Amy tem que trabalhar dobrado e ainda cuidar do marido doente.

Em meio a todos esses momentos de pequenas conquistas, muito amor e turbulências, são as cenas em família que dão um certo alívio cômico à série, já que a família de Amy é um estereótipo de todas as famílias. Caótica e disfuncional, mas muito amorosa. São os personagens secundários, como a irmã, o genro, o pai, a mãe e a madrasta de Amy que dão a liga nesta história. Além disso, a química e harmonia entre as atuações de Saldana e Mastrandrea tornam tudo mais doce e saboroso.

Obrigados a se reconstruírem várias vezes, Amy e Lino decidem adotar uma criança, já que a fertilidade dele é afetada pelo tratamento contra o câncer. Sem poder trabalhar, Lino fica encarregado de cuidar da filha, enquanto Amy sustenta financeiramente a família.

Nada é muito fácil para esse casal que encontrou um amor de conto de fadas. Isso deixa os espectadores constantemente de coração partido. Mas a história, contada do ponto de vista de Amy, tenta dar um novo significado a tudo que passou, tenta encontrar valor nesta dolorosa e custosa experiência de vida. Muitas vezes não encontramos sentido ou explicação do por quê coisas ruins acontecem. E não há. A vida é simplesmente assim. Ela não permite voltar atrás e não faz concessões.

Série: Recomeço

Criadora: Atticka Locke

Ano: 2022

Gênero: Romance / Drama

Nota: 9/10