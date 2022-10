6 melhores filmes do momento, que estão em alta na Netflix, para assistir esse final de semana

Pode confessar, uma das maiores preguiças de assistir um filme no streaming é procurar. Sim, e encontrar é a parte difícil. Não é que não tenha muita coisa boa. Tem, sim! Mas é difícil unir aquilo que o algoritmo te indica, com o que você gosta e com o que seu humor está querendo naquele momento. Então, é muito fácil você ficar estagnado, com a mente bugada e sem saber em que dar o play. Mas, não se preocupe. Essa lista de hoje veio para te dar uma forcinha e ajudar a encontrar coisas novas e que estão bombando na Netflix. Destaques para “A Escola do Bem e do Mal”, de 2022, de Paul Feig; “O Desconhecido”, de 2022, de Thomas M. Wright; e “Cores da Justiça”, de 2019, de Deon Taylor. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Escola do Bem e do Mal (2022), Paul Feig Helen Sloan / Netflix Sophie e Agatha são melhores amigas e excluídas na vila de Gavaldon. Sophie sonha em se tornar princesa, enquanto Agatha é acusada de praticar bruxaria. Sophie sonha em fugir de Gavaldon e Agatha se recusa a deixá-la ir sozinha. Então elas vão juntas para um lugar mágico, onde os bons e maus personagens de contos de fadas e lendas aprendem seus ofícios.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

Uma Garota de Muita Sorte (2022), Mike Barker Sabrina Lantos / Netflix Ani FaNelli é uma mulher de língua afiada e bem-sucedida. Ela tem um cargo cobiçado em uma revista, um guarda-roupa incrível e está prestes a se casar com o homem de sua vida. Um dia, ela é convidada para participar de um documentário policial sobre um acidente chocante que aconteceu na sua adolescência e acaba tendo que enfrentar uma verdade que ameaça acabar com sua vida perfeita.

Cores da Justiça (2019), Deon Taylor Divulgação / Sony Pictures Alicia West luta com sua identidade como policial afro-americana em um bairro predominantemente negro que não confia na polícia. As coisas se complicam quando a câmera de seu uniforme registra o assassinato de um traficante de drogas por policiais corruptos. Com a maior parte dos colegas de profissão e criminosos contra ela por causa das filmagens, Alicia terá de se esconder e fazer o upload das imagens antes dos arquivos serem apagados.

Harriet (2019), Kasi Lemmons Divulgação / Universal Pictures Em uma plantação de Maryland, Minty Ross vive com seu marido John Tubman e sua família. John e o pai dela, Ben, são homens livres e imploram ao mestre Brodess que ele liberte sua família, que ainda é escrava, mas o fazendeiro hesita. Minty, que faz feitiços e acredita em visões espirituais, pede a Deus para derrotar seu escravizador. Brodess morre e seu filho, Gideon, decide vendê-la. Minty escapa para a Filadélfia, deixando John para trás. Lá ela muda seu nome para Harriet Tubman e treina com abolicionistas para resgatar sua família. Enquanto isso, Gideon contrata um mercenários para rastrear e capturar quem está ajudando os escravos a escapar.