10 melhores filmes atuais, que estão em alta na Netflix, para assistir esse final de semana

As estreias da Netflix vão se acumulando ao longo das semanas, porque a gente tem tanto compromisso, tanto trabalho, tanta agenda para cumprir que mal tem tempo de cuidar da gente mesmo, de se dedicar ao próprio descanso e prazer. Se você já até perdeu a noção do que há de melhor no catálogo e quer algumas dicas do que ver no final de semana, acompanhe essa lista feita no capricho para você. Destaques para “A Escola do Bem e do Mal”, de 2022, de Paul Feig; “Athena”, de 2022, de Romain Gavras; e “Blonde”, de 2022, de Andrew Dominik. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Escola do Bem e do Mal (2022), Paul Feig Gilles Mingasson / Netflix Sophie e Agatha são melhores amigas e excluídas na vila de Gavaldon. Sophie sonha em se tornar princesa, enquanto Agatha é acusada de praticar bruxaria. Sophie sonha em fugir de Gavaldon e Agatha se recusa a deixá-la ir sozinha. Então elas vão juntas para um lugar mágico, onde os bons e maus personagens de contos de fadas e lendas aprendem seus ofícios.

Athena (2022), Romain Gavras K. Kourtrajme / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Blonde (2022), Andrew Dominik Divulgação / Netflix Baseado no romance de Joyce Carol Oates, “Blonde” reimagina a vida de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe. De uma infância difícil como Norma Jeane até sua esplendorosa fama e os relacionamentos com os figurões. A história quer explorar os dois lados da celebridade, de frente e por trás das câmeras.

Entergalactic (2022), Fletcher Moules Divulgação / Netflix Jabari é um quadrinista que acaba de ser contratado para criar uma nova série em torno de seu personagem Mr. Ranger. Ele se muda para um apartamento em Manhattan, onde conhece sua vizinha, Meadow, uma fotógrafa que está prestes a fazer sua estreia em uma galeria de arte. Ambos acreditam estar ocupados demais para se apaixonar, mas o amor não pede permissões.

Já Fui Famoso (2022), Eddie Sternberg Sanja Bucko / Netflix Vince é um ex-integrante de boyband, que quer retornar ao mundo da música. Rejeitado por promotores e produtores, ele está pessimista. Até que ele conhece Stevie, um jovem baterista com espectro autista, que encoraja Vince a acreditar em si mesmo de novo. Eles formam a banda “The Tin Men” e planejam se mostrar ao mundo.

Justiceiras (2022), Jennifer Kaytin Robinson Kim Simms / Netflix Drea está no auge de sua popularidade no ensino médio quando uma sex tape sua vaza para toda a escola e sua reputação fica em frangalhos. Aparentemente, o responsável é o garoto mais popular, Max. Por outro lado, Eleanor é uma aluna que acaba de chegar por transferência e se irrita ao descobrir que irá reencontrar uma garota que a perseguia anos antes, Carissa. Drea e Eleanor iniciam uma amizade improvável e secreta para se vingar dos valentões do colégio.

Lou (2022), Anna Foerster Liane Hentscher / Netflix Lou tem um passado de violência misterioso que pensa ter deixado para trás. Mas quando a filha de sua vizinha é sequestrada, a mulher aparece desesperada e pede por ajuda. Enquanto uma enorme tempestade se aproxima, as duas mulheres arriscam suas vidas em uma missão de resgate que testará seus limites e irá expor segredos sombrios e chocantes do passado.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

O Homem do Jazz (2022), Tyler Perry Jace Downs / Netflix Bayou e Leanne formam um casal de jovens negros apaixonados no Sul profundo dos Estados Unidos durante os anos 1940. O filme acompanha suas histórias ao longo de algumas décadas e mostra as provações que testam o amor do casal, enquanto suas famílias e forças externas tentam separá-los. Apesar de todas as probabilidades estarem contra eles, o amor verdadeiro os guiará.