5 vinhos excelentes que podem ser encontrados por até 50 reais

Aurora Pinto Bandeira Pinot Noir

Aroma de frutas vermelhas, toques florais e uma certa complexidade com nuances terrosas, anis, especiarias e figos maduros. Com taninos delicados, é um vinho com boa acidez e corpo elegante. No retrogosto as notas de pimenta preta se destacam, conferindo-lhe uma deliciosa persistência. Harmoniza com pratos a base de funghi, cortes suínos e queijos de médios.