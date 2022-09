5 bons filmes que estrearam esta semana na Netflix

Podia ser você e o crush, mas elx não colabora. Os dois juntinhos, no escurinho da sala, enrolados no cobertor, vendo filminho até de madrugada, com a chuvinha fresca lá fora. Independentemente de ser sozinho ou acompanhado, pelo crush, pela família ou pelos amigos, ver filme é muito bom. Na verdade, é tão bom que de qualquer forma, aonde quer que seja (em casa, no cinema, no avião, no celular), sempre vale a pena assistir um filminho. E se você está doido para saber quais produções ver na Netflix, a gente tem algumas novidades que chegaram no catálogo nesta semana para te contar. Confira. Destaques para “Já Fui Famoso”, de 2022, de Eddie Sternberg; “Justiceiras”, de 2022, de Jennifer Kaytin Robinson; e “Lou”, de 2022, de Anna Foerster. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Já Fui Famoso (2022), Eddie Sternberg Sanja Bucko / Netflix Vince é um ex-integrante de boyband, que quer retornar ao mundo da música. Rejeitado por promotores e produtores, ele está pessimista. Até que ele conhece Stevie, um jovem baterista com espectro autista, que encoraja Vince a acreditar em si mesmo de novo. Eles formam a banda “The Tin Men” e planejam se mostrar ao mundo.

Justiceiras (2022), Jennifer Kaytin Robinson Kim Simms / Netflix Drea está no auge de sua popularidade no ensino médio quando uma sex tape sua vaza para toda a escola e sua reputação fica em frangalhos. Aparentemente, o responsável é o garoto mais popular, Max. Por outro lado, Eleanor é uma aluna que acaba de chegar por transferência e se irrita ao descobrir que irá reencontrar uma garota que a perseguia anos antes, Carissa. Drea e Eleanor iniciam uma amizade improvável e secreta para se vingar dos valentões do colégio.

Lou (2022), Anna Foerster Liane Hentscher / Netflix Lou tem um passado de violência misterioso que pensa ter deixado para trás. Mas quando a filha de sua vizinha é sequestrada, a mulher aparece desesperada e pede por ajuda. Enquanto uma enorme tempestade se aproxima, as duas mulheres arriscam suas vidas em uma missão de resgate que testará seus limites e irá expor segredos sombrios e chocantes do passado.

O Homem do Jazz (2022), Tyler Perry Jace Downs / Netflix Bayou e Leanne formam um casal de jovens negros apaixonados no Sul profundo dos Estados Unidos durante os anos 1940. O filme acompanha suas histórias ao longo de algumas décadas e mostra as provações que testam o amor do casal, enquanto suas famílias e forças externas tentam separá-los. Apesar de todas as probabilidades estarem contra eles, o amor verdadeiro os guiará.