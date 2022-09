Novo filme de Paul Thomas Anderson, premiado e considerado perfeito, acaba de estrear no Prime Video

Alana Haim é a irmã mais nova do trio Haim, um grupo musical de estilo alternativo, esquisito, engraçado e, ao mesmo tempo, descolado. Alana, assim como suas duas irmãs, Este e Danielle, já eram amigas do cineasta Paul Thomas Anderson, de “Licorice Pizza”, anos antes do filme acontecer. Paul, inclusive, havia sido aluno da mãe das meninas ainda nos tempos de escola.

No histórico da amizade, ele já havia dirigido um curta-metragem sobre as Haim, realizado diversos videoclipes da banda e, ainda, tinha documentado um show das irmãs. A relação entre Alana e Paul já era confortável e familiar quando surgiu a oportunidade de dividirem os sets de “Licorice Pizza”.

O filme teve três indicações ao Oscar de 2022, nas categorias de melhor filme, melhor direção e melhor roteiro original. Não levou nenhuma das estatuetas, mas conquistou seu espaço na história da cinematografia, porque provavelmente se tornará um clássico para as futuras gerações. Mas um clássico ao estilo “Harold and Maude”: excêntrico, perspicaz e ligeiramente obscuro.

“Licorice Pizza” se passa nos anos 1970, em São Francisco, e possui aquela atmosfera ensolarada de verão. Alana (Alana Haim) tem 25 anos e trabalha como assistente de um fotógrafo, que está prestando serviços em um colégio de ensino médio. Gary Valentine (Cooper Hoffman) é um aluno de 15 anos, que apesar de não ter o físico perfeito, tem lábia e cara de pau suficientes para torná-lo um conquistador de mulheres e empreendedor em um negócio de colchões de água.

Ele se sente instantaneamente atraído por Alana e a convida para sair. A jovem aceita, mas não se permite expressar seus sentimentos por conta da diferença de idade. Os dois se aproximam e acabam se tornando parceiros nos negócios de colchões de água. Vivendo uma espécie de amizade colorida, não há um relacionamento verbalizado entre eles, nem há beijos e amassos.

Para Alana, que vem de uma família conservadora, ríspida e fechada, Gary é como a chegada do verão. Ele é um ator-mirim, extrovertido, confiante e sonhador. Ao lado dele, tudo parece possível, mágico e divertido.

Apesar de mais velha, Alana parece sempre a mais vulnerável da relação. Gary grita, se impõe, dita as regras e, ela, mesmo após protestos, segue à risca. Em vários momentos, eles são tóxicos e abusivos um com o outro. Eles buscam desesperadamente encontrar o amor em outras pessoas para se esquecerem do amor que sentem um pelo outro.

Apesar de mais jovem, é Gary que arranca Alana da bolha, que a leva por uma jornada de autodescoberta, que faz ela se sentir uma mulher, não mais uma menina. O romance proibido tem sabor de perigo e melancolia. Parece estar fadado ao fracasso, mas no fundo é doce. A história remete à nostalgia da adolescência e nos faz lembrar de quando começamos a descobrir o mundo fora de nós mesmos e nossos sentimentos, mesmo assim, nos sentíamos mais perdidos que tudo.

Gary é interpretado pelo ator Cooper Hoffman, filho do falecido e genial Phillip Seymour Hoffman, que deixou antes de morrer, por escrito, o desejo de que seu filho crescesse em Manhattan, Chicago, São Francisco ou em algum lugar onde houvesse fartura cultural. Onde ele tivesse acesso às artes e arquitetura. O filme de Paul Thomas Anderson é o primeiro em seu currículo e o fez se sentir à vontade suficiente para nos convencer de que ele é tão ator quanto o pai.

Filme: Licorice Pizza

Direção: Paul Thomas Anderson

Ano: 2021

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 10/10