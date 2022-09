Novo filme de Ridley Scott acaba de estrear no Amazon Prime Video

Se você não conhece a história da família Gucci, melhor não procurar no Google antes de assistir “Casa Gucci” ou terá muitos spoilers do filme de Ridley Scott, lançado em 2021 e indicado ao Oscar de melhor maquiagem e cabelo. O filme, que conta a história real do casal Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, é uma tragédia moderna que poderia facilmente ser confundida com a história de alguma das casas das “Crônicas de Gelo e Fogo”.

Manter uma dinastia por muito tempo não é nada fácil e a família britânica Windsor, a melhor nisso, sabe muito bem quantos sacrifícios são necessários. Entre as escolhas políticas certas, está o casamento, que também precisa ser uma decisão que favoreça ao nome e não busque interesses pessoais. Em “Casa Gucci”, a dinastia não governa um país, mas faz parte da realeza da moda mundial. E o grande erro de Maurizio Gucci (Adam Driver) foi ter priorizado interesses pessoais.

Quando Maurizio apresenta Patrizia (Lady Gaga) ao pai, Rodolfo (Jeremy Irons), este lhe oferece tudo em troca do filho desistir de se casar com a mulher. Patrizia é enteada de um empresário de uma transportadora, que ascendeu à burguesia. Embora não sejam pobres, a família é humilde, grosseira e deselegante. Mas Patrizia é ambiciosa e, logo que conhece o jovem Gucci em uma festa, passa a persegui-lo até que conquistá-lo.

Mas Maurizio, que está apaixonado, é capaz de tudo, inclusive de desistir de sua herança, de assumir os negócios da família e de dar continuidade ao legado Gucci por causa de Patrizia, com quem se casa. Afastado da família por um tempo, ele é convencido pela esposa a se reaproximar do tio, Aldo (Al Pacino), que possui 50% das ações da empresa e pensa completamente diferente do irmão, Rodolfo.

Enquanto Rodolfo idealiza a marca da família como uma obra de arte inalcançável para a maior parte da população, que deve ser protegida como uma obra do Louvre, Aldo quer fazer acordo com os chineses, popularizar a marca, levá-la para shoppings e não se importa com a fabricação de produtos falsificados com o símbolo da Gucci vendidos em feiras urbanas a preço de banana. Ele quer modernizar e tornar a marca acessível.

Além disso, Aldo ainda tem um filho, Paolo (Jared Leto), que é um idiota e possui um péssimo gosto, mas busca, de todas as formas, participar dos negócios da família. O advogado da empresa, Domenico (Jack Huston), também está comendo pelas beiradas e manipulando situações. Todos querem um pedaço do império e não demora para que exploda uma verdadeira guerra pelo trono de tecidos orgânicos e bolsas de couro.

Mas é por causa de Patrizia Reggiani que, após a morte de Rodolfo, Maurizio, já envolvido na empresa, arquiteta para centralizar o poder da marca apenas em si próprio. Mas é apenas uma questão de tempo para que o relacionamento desgastado com a esposa culmine em um divórcio. Para piorar, os planos do advogado Domenico vão se revelando e Maurizio acaba perdendo a Gucci, já reinventada pelo estilista Tom Ford, para investidores árabes.

Patrizia, que era obcecada em ser uma Gucci, não supera a traição de Maurizio e está pronta para se vingar da forma mais definitiva possível.

“Casa Gucci” tem muitos prós e contras. Entre os problemas da produção, está o fato de os atores falarem inglês com um sotaque rasgado italiano, deixando as figuras um pouco caricatas demais para uma história séria e relevante. Além disso, Lady Gaga em alguns poucos momentos perde a mão na dramaticidade, exagerando nos olhos cerrados ou lábios comprimidos. Fora alguns deslizes, ela se sai muito bem no papel de Patrizia, porque consegue fazer o espectador sentir verdadeiro desprezo pela personagem. Mas o que mais chama atenção é o fato de Jared Leto estar irreconhecível como Paolo e bastante convincente como o patinho feio e sem talento da família.

Com um tom novelesco, a produção de Ridley Scott cumpre com quase três horas de bom entretenimento e um pouco da história da marca Gucci. Com capital bilionário e uma das maiores e mais luxuosas grifes do mundo, não há nenhum membro da família Gucci em sua diretoria atualmente.

Título: Casa Gucci

Direção: Ridley Scott

Ano: 2022

Gênero: Biografia/Drama

Nota: 8/10