7 filmes anarquistas para assistir na Netflix

O ideal anarquista surgiu como antagônico ao capitalismo em meados do século 19. Era uma resposta às mudanças sociais e econômicas surgidas da Segunda Revolução Industrial. Com influência de movimentos operários e revolucionários, teve em Proudhon seu precursor e em Bakunin sua figura mais notória. Uma ideologia polêmica e utópica, o anarquismo se tornou a face da esquerda mais radical e objeto de ódio, ao lado do comunismo, dos conservadores capitalistas. Nesta lista, a Revista Bula selecionou algumas produções influenciadas pelo pensamento anarquista e que estão disponíveis na Netflix. Destaques para “Je Suis Karl”, de 2021, de Christian Schwochow; “E Amanhã… O Mundo Todo”, de 2020, de Julia von Heinz; e “The Dirt — Confissões do Mötley Crüe”, de 2019, de Jeff Tremaine. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Je Suis Karl (2021), Christian Schwochow Divulgação / Netflix Maxi perde seus irmãos gêmeos mais novos e sua mãe em um atentado terrorista. Enquanto a mídia e os nacionalistas culpam os islâmicos, Maxi não sabe o que pensar. Enquanto isso, o carismático Karl, um jovem nacionalista branco neonazista, tem Maxi como alvo. Ele a doutrina para usar sua imagem em favor de sua organização.

E Amanhã… O Mundo Todo (2020), Julia von Heinz Divulgação / Netflix Luisa é uma jovem estudante de direito, de família abastada, que se une a um grupo antifascista com mentalidade de resistência, em Mannheim, Alemanha Ocidental, no início dos anos 1990. Ela deixa sua casa para viver em uma comunidade com outros ativistas, que organizam protestos pacíficos. No entanto, alguns deles estão dispostos a lutar mais aguerridamente contra os nazistas.

The Dirt — Confissões do Mötley Crüe (2019), Jeff Tremaine Jake Giles Netter / Netflix O filme narra a história da banda Mötley Crüe durante os anos de 1980 e início dos anos 1990. Conta desde o primeiro encontro entre Nikki Sixx e Tommy Lee em uma lanchonete em Los Angeles, passando pelo show de estreia quase desastroso, até o momento em que eles atingem o sucesso internacional. Os quatro membros se revezam narrando suas lembranças de cada evento, sem deixar passar em branco seus excessos de álcool, drogas, sexo e tudo mais que uma vida de rock star reserva.

Gun City (2018), Dani de la Torre Divulgação / 20th Century Studios Na Espanha dos anos 20, há uma profunda corrupção que engloba a polícia, empresas, governo e militares. Quando um trem de transporte de armas é interceptado e a carga é roubada, um investigador chamado Anibal Uiarte vai à Barcelona para auxiliar a polícia a capturar os criminosos e recuperar as armas. Anibal é apresentado a um grupo de agentes corruptos, ineptos e que não se importam com a justiça. Um deles é Barão, que tem uma parceria com um dono de fábrica para reprimir greves de anarquistas, que estão protestando pacificamente por salários mais justos. Após alguns desses anarquistas serem mortos por policiais durante um ato, outros jovens do movimento decidem pegar em armas, criando clima de guerra na cidade.

Gang of the Caribbean (2016), Jean-Claude Flamand-Barny Divulgação / Netflix Jimmy é um dos muitos martiniquenses atraídos para a França na década de 1970, sob a promessa de conseguir emprego. Mas encontra apenas trabalhos subalternos e tem de enfrentar um racismo desenfreado. Frustrado com as dificuldades para cuidar de sua filha, Jimmy se une a uma gangue de ladrões idealistas.

Uma Noite de Crime: Anarquia (2014), James DeMonaco Divulgação / Universal Pictures Em 2023, os americanos têm direito a uma noite de completa anarquia, em que estão liberados para praticar qualquer ilegalidade, violência e assassinato. Supostamente, essa noite livre de regras resulta em uma nação mais saudável e feliz. Uma garçonete e sua filha estão desprotegidas e são atacadas em sua própria casa. O carro de um casal estraga, os deixando na rua à própria sorte. Um homem durão em busca de vingança acaba resgatando os quatro e concordando relutantemente em protegê-los, mas continua decidido a completar seu plano de violência. Quem restará vivo até o fim da noite?