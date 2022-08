10 melhores filmes novos da Netflix para assistir em 2022

Filmes são muito mais que entretenimento e diversão. Sim, eles podem nos ajudar a tirar o foco das preocupações. E, como uma verdadeira terapia para a mente, nos ajuda a enxergar situações da vida por outros ângulos, nos coloca na pele do outro e nos faz analisar criticamente nossas opiniões e conceitos e o mundo. Os filmes abrem nossos olhos e nos ensinam muitas lições. Nesta lista, incluímos as melhores produções disponíveis na Netflix que foram lançadas neste ano. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “Agente Oculto”, de 2022, de Anthony Russo e Joe Russo; e “Arremessando Alto”, de Jeremiah Zagar. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, Richard Linklater Divulgação / Netflix Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial conta a história do primeiro pouso na Lua, em 1969, por meio de duas perspectivas interligadas: de um lado, o momento triunfante do pouso tal como visto pelo astronauta e pela equipe de controle da missão; do outro, o evento filtrado pelos olhos de uma criança que cultiva seus próprios sonhos intergalácticos na cidade de Houston, Texas. Inspirado na vida de Richard Linklater, o cineasta indicado ao Oscar, Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial é um retrato da vida nos Estados Unidos dos anos 1960, uma importante crítica social e uma aventura de outro mundo.

Agente Oculto (2022), Anthony Russo e Joe Russo Paul Abell / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Continência ao Amor (2022), Elizabeth Allen Rosenbaum Hopper Stone / Netflix Cassie é uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não têm condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está a apenas alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a plano de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravemente ferido na perna e tem de retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideais sejam opostos.

Darlings (2022), Jasmeet K Reen Divulgação / Netflix Badru se casa com Hamza, que acaba se revelando um marido alcoólatra e violento, que repete ciclos de agressões torpes contra a esposa. Badru alimenta a esperança de que o marido vai mudar e que terão um filho juntos, mas quando a violência sai do controle, Badru e sua mãe, Shamshunnisa, decidem fazer justiça com as próprias mãos.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

O Soldado que não Existiu (2022), John Madden Giles Keyte / Netflix O ano é 1943. Os Aliados estão determinados a acabar com o domínio de Hitler na Europa e planejam um ataque na Sicília, mas enfrentam um desafio praticamente impossível: proteger as forças invasoras de um massacre. A missão fica por conta dos oficiais da inteligência Ewen Montagu e Charles Cholmondeley. Os dois criam a estratégia de desinformação mais genial e ilógica da Segunda Guerra Mundial, com um agente secreto improvável: um homem morto. “O Soldado que não Existiu” conta a extraordinária história real de uma ideia que mudou o rumo da guerra, desafiando a lógica, arriscando milhares de vidas e deixando seus criadores à beira de um ataque de nervos.