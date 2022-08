7 grandes filmes de 2022 que você ainda não viu, mas poderá assisti-los esse final de semana na Netflix

Big Bug (2022), Jean-Pierre Jeunet

Bruno Calvo / Netflix

Em um futuro distópico, Alice fica presa dentro de sua própria casa controlada por robôs que trabalham como empregados domésticos. Com ela, estão o filho, o namorado, o ex-marido e sua esposa e filha adolescente. Do lado de fora, máquinas tentam tomar o controle do mundo e dominar os humanos. Enquanto isso, a família faz o possível para tentar escapar de casa, onde os robôs os mantêm encarcerados.