7 filmes leves na Netflix para congelar o tempo, diminuir a fadiga, esquecer os problemas e apenas relaxar

Dia desses me disseram que meu filho era “atrasado”, porque foi o último de sua turminha no berçário a começar a andar. Ele conseguiu dar os primeiros passos por volta de 1 ano e 6 meses de idade. Essa situação me fez pensar sobre como nem mesmo os bebês escapam das cobranças da sociedade. Inventam um tempo para tudo. Para nascer, para falar, para andar, para estudar, para formar, para sair da casa dos pais, para casar, para ter filhos, para aposentar, para morrer. E no meio disso, inventam ainda mais regras e convenções. São tantas cobranças, que desde o momento em que nascemos, já somos obrigados a atender as expectativas do mundo. Em algum momento, chegamos no nosso limite mental e é preciso aprender a dizer “não”. É preciso desligar os relógios e levar a vida com calma. É necessário sair das redes sociais e parar de se comparar. Para te ajudar a desligar um pouco dessa realidade dura e cruel, a Revista Bula traz uma lista com alguns filmes disponíveis na Netflix para você simplesmente deixar lá fora o mundo e suas preocupações e relaxar sua mente. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “Amor e Gelato”, de 2022, de Brandon Camp; e “Combinação Perfeita”, de 2022, de Stuart McDonald. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Amor e Gelato (2022), Brandon Camp Fabio Zayed / Netflix O último desejo da mãe de Lina, antes de morrer, era que ela fosse até a Toscana conhecer o pai. Sem disposição para curtir as belezas do local, Lina só quer voltar para casa. Até que ela recebe um diário que sua mãe mantinha quando morava na Itália. Então, Lina passa a descobrir um universo romântico e artístico que a inspira e a leva a conhecer os segredos de seus pais e embarcar em sua própria história de amor.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrália e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Dupla Jornada (2022), J.J. Perry Parrish Lewis / Netflix Bud Jablonski é um pai trabalhador que só quer dar uma vida tranquila para sua filha. Seu trabalho como limpador de piscinas de em San Francisco Valley, entretanto, não passa de fachada para sua verdadeira fonte de renda. Ele é um caçador de vampiros que integra a União Internacional de Caçadores de Vampiros.

O Homem de Toronto (2022), Patrick Hughes Sabrina Lantos / Netflix Um consultor de vendas desastrado e azarado de Nova York encontra acidentalmente, em um Airbnb, com o assassino mais mortal do mundo, conhecido como “O Homem de Toronto”. Uma confusão de identidades transforma a estadia do homem em um completo e perigoso caos.