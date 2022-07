A série perfeita para uma segunda-feira de férias

“Only Murders in the Building” é uma série original da Hulu, transmitida desde 2021 e que, agora, retorna em sua segunda temporada. No Brasil, pode ser conferida na Star+ e, anotem, vale muito a pena conferir! Criada por John Hoffman e o comediante Steve Martin, aquele de “O Pai da Noiva”, a série aborda assassinatos no edifício Arconia, em Nova York, onde vivem cidadãos de prestígio, dinheiro ou tradição.

O trio de protagonistas é formado pelo próprio Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, que decide desvendar os mistérios das mortes e, concomitantemente, fazer um podcast com suas descobertas. Cada vez mais enrolados nos crimes, eles acabam se tornando os principais suspeitos. Mas tudo isso vem acompanhado de um humor muito sofisticado e com uma atmosfera nova-iorquina que implementa os capítulos com um charme vintage.

Steve Martin é um humorista das antigas, mas daquele tipo que não ficou desatualizado. Não é um humor com preconceitos e ofensas, piadas que já não cabem nos dias de hoje. Ele brinca consigo mesmo e com suas manias. É como Woody Allen. Verborrágico, ansioso, paranoico e ranzinza. Já Martin Short é o mesmo espalhafatoso e performático personagem de sempre. Ambos parecem estar em peles que já conhecemos, mas que combinam muito bem com eles e tornam suas atuações lugares confortáveis, em que podemos simplesmente relaxar.

O choque aqui é a terceira integrante, Selena Gomez. Apesar de uma atuação um pouco engessada e sem carisma, dá o ar de frescor e juventude que precisamos. Com um figurino invejável e um passado obscuro, sua personagem Mabel Mora está sempre nos lugares errados na pior hora. O que a torna bastante incriminadora, embora saibamos que ela não é a autora dos assassinatos.

Steve Martin interpreta Haden Savage, um ator veterano já no crepúsculo de sua carreira, mas que nos seus anos de glória interpretou Brazzos, um policial do tipo “Duro de Matar”, em um filme que teve várias sequências e o deixou milionário. Agora, vive às margens do sucesso que já teve, mas cheio de manias e inseguranças.

Martin Short é Oliver Putnam, um ex-diretor de teatro falido, que não tem mais dinheiro para pagar o aluguel e vive quase sendo expulso por falta de pagamento, mas que se nega a desapegar do apartamento no Arconia e do estilo de vida que já usufruiu.

Um ponto em comum entre eles é que todos são apaixonados pelo Arconia e têm suas histórias cruzadas com a do próprio edifício.

Após a morte de Tim Kono, um vizinho quieto e pouco simpático, o trio se aproxima e decide investigar. Ao mesmo tempo, fazem um podcast de mistério apurando as circunstâncias do crime. Savage, Mabel e Oliver são praticamente párias no Arconia, onde os moradores são uma espécie de elite conservadora de Nova York. Os três são os rebeldes, que atraem olhares indesejados da mídia e de outras pessoas para o prédio histórico.

Quando o mistério é finalmente solucionado, uma nova morte no edifício faz o trio retornar às atividades investigativas ao centro das desconfianças da polícia e dos outros moradores.

“Only Murders in the Building” é uma das séries mais charmosas dos últimos tempos e que, mesmo abordando temas pesados, torna tudo engraçado, sutil e encantador. Com Steve Martin como um dos roteiristas, tudo ganha um tom de ingenuidade e fantasia. Nova York se torna, como nos filmes dos anos 1970, um lugar mágico e cheio de possibilidades.

Se você está em busca de uma série para mergulhar durante as férias de julho, essa é uma de suas melhores oportunidades.

Série: Only Murders in the Building

Criação: John Hoffman e Steve Martin

Ano: 2021 – 2022

Gênero: Comédia / Mistério

Onde assistir: Star+

Nota: 10