5 ótimos filmes na Netflix para encarar o domingo com leveza e bom-humor

Depois do final de semana, é difícil voltar à rotina de trabalho ou estudos, por esse motivo as segundas-feiras têm uma péssima fama. Para os que precisam de um incentivo para iniciar a semana com mais leveza, a Bula reuniu em uma lista com cinco ótimos filmes para você assistir no domingo e encarar a segunda no clima certo. Entre os escolhidos, estão longas de diferentes gêneros, destaque para “A Caminho do Verão” (2022), de Sofia Alvarez; “Amor e Gelato” (2022), de Brandon Camp; e “Amor e Gelato” (2022), de Brandon Camp. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Amor e Gelato (2022), Brandon Camp Maila Iacovelli / Netflix O último desejo da mãe de Lina, antes de morrer, era que ela fosse até a Toscana conhecer o pai. Sem disposição para curtir as belezas do local, Lina só quer voltar para casa. Até que ela recebe um diário que sua mãe mantinha quando morava na Itália. Então, Lina passa a descobrir um universo romântico e artístico que a inspira e a leva a conhecer os segredos de seus pais e embarcar em sua própria história de amor.

Granizo (2022), Marcos Carnevale Marcos Ludevid / Netflix Miguel Flores é um meteorologista famoso por suas previsões do tempo. Miguel nunca erra quando se trata de clima. Rico e famoso, ele está prestes a estrelar o principal programa do tempo no país. No entanto, a previsão inaugural feita por Miguel no seu primeiro episódio dá completamente errado, colocando as pessoas contra ele. Ele não consegue prever uma chuva de granizo destruidora, que coloca em risco toda Buenos Aires. Cancelado de todas as formas possíveis, ele tem de fugir para Córdoba, sua cidade natal, onde reencontra familiares e sua filha. A partir de então, acompanhamos sua relação familiar e a redescoberta de sua vida.

Lua de Mel com a Minha Mãe (2022), Paco Caballero Divulgação / Netflix Após ser deixado pela noiva no altar, José Luis decide ir para sua lua de mel. O problema é que sua mãe superprotetora, Mari Carmen, está obstinada a não deixá-lo ir sozinho. Então, ela embarca com ele na viagem paradisíaca. Enquanto José Luis sofre, sua mãe aproveita cada minuto. Em meio às dificuldades, mãe e filho encontrarão oportunidade para estreitar seus laços.