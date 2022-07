7 filmes novos na Netflix que vão transformar o stress da semana em leveza e bem-estar

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que os brasileiros são os mais ansiosos do mundo. Não, isso não é nenhuma piada. É “real oficial”. Um estudo de 2019 aponta que 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade. Entre os homens, a taxa é de 3,3%, enquanto entre mulheres ela chega a 7,7%. Os fatores que provocam ansiedade são diversos e incluem endividamento; desemprego; jornadas excessivas de trabalho; alta nos preços de itens básicos no supermercado; problemas de saúde e a falta de acesso a consultas, médicos, remédios e hospitais; responsabilidades excessivas, enfim… os brasileiros e mais ainda as brasileiras não têm um dia de paz. A Revista Bula ainda não consegue solucionar nenhum desses problemas citados, mas podemos te ajudar a encontrar algumas horinhas de leveza e paz em meio a tanta turbulência. Aqui estão indicações de produções disponíveis na Netflix vão te fazer esquecer, mesmo que momentaneamente, dos problemas. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “Combinação Perfeita”, de 2022, de Stuart McDonald; e “Metal Lords”, de 2022, de Peter Sollett. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrália e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

Olá, Adeus e Tudo Mais (2022), Michael Lewen Katie Yu / Netflix Namorados durante o ensino médio, Clare e Aidan haviam combinado de terminar o romance quando chegasse o momento de ir para a faculdade. Em sua última noite juntos, eles relembram os momentos mais marcantes que viveram juntos, como o dia em que se conheceram, o primeiro beijo e a primeira briga. As lembranças os farão questionar se realmente é necessário separar seus caminhos.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

Persuasão (2022), Carrie Cracknell Nick Wall / Netflix Baseado no romance de Jane Austen, o filme conta a história de Anne Elliot, uma jovem que vive com sua família esnobe à beira da falência. Anne é uma mulher fora do padrão e à frente de seu tempo. Quando Frederik Wentworth, um homem impetuoso que um dia ela afastou, reaparece em sua vida, ela precisa escolher se deixará essa história para trás ou se dará uma nova chance ao amor.