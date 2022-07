7 filmes argentinos na Netflix, aclamados pela crítica, que todo cinéfilo precisa assistir

Só quem tem mais de 30 anos sabe que quando internet era mato, conseguir assistir filmes fora do eixo de Hollywood era uma tarefa quase impossível. Aos poucos, foi se tornando um verdadeiro trabalho de desbravar, que exigia acesso a fóruns e grupos muito específicos e reservados, buscas incansáveis por títulos liberados para baixar e uma luta eterna para encontrar o software perfeito para rodar as legendas. As novas gerações jamais saberão como é ficar com a linha do telefone ocupada durante a madrugada para conseguir acessar a internet e fazer um download. Agora, com a Netflix você encontra o melhor do cinema mundial sem muito esforço. A Revista Bula traz aqui produções argentinas imperdíveis para os amantes de cinema. Destaques para “O Caderno de Tomy”, de 2020, de Carlos Sorin; “Minha Obra-Prima”, de 2018, de Gastón Duprat; e “Invisible”, de 2017, de Pablo Giorgelli. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Caderno de Tomy (2020), Carlos Sorin Divulgação / Netflix María tem câncer nos ovários já em estágio terminal. Sem alternativas médicas, ela aguarda o momento da morte. Enquanto isso, decide fazer reflexões sobre a vida e relembra os momentos em família em um caderno de anotações que pretende deixar para o filho. Sua esperança é que seu legado, por meio das palavras, acompanhe o menino durante sua vida.

Minha Obra-Prima (2018), Gastón Duprat Mario Chierico / Eurozoom Arturo é agente de seu amigo e pintor, Renzo, há muitos anos. Devido à falta de compromisso do artista em cumprir sua agenda, a completa ausência de habilidade social e seu conservadorismo, que lhe impede de produzir quadros vendáveis há mais de dez anos, Arturo cogita a possibilidade de deixar Renzo. Após o pintor sofrer um acidente, fica depressivo e propõe que o amigo venda seus quadros por valores ínfimos. Depois de pedir à enfermeira que dê um remédio para acabar com o sofrimento do pintor, Arturo fará uma proposta pouco ética para que o amigo consiga vender as suas obras.

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Divulgação / Memento Films Um premiado escritor argentino deixou sua terra natal para viver na Europa há quatro décadas. Até que seus conterrâneos decidem agraciá-lo com uma homenagem, que ele nostalgicamente decide aceitar. De volta à pequena cidade em que cresceu e que inspira suas histórias, o escritor percebe que possui diferenças irreconciliáveis com seu próprio povo.

O Décimo Homem (2016), Daniel Burman Kino Lorber / Buena Vista International Ariel é um argentino de meia-idade que vive em Nova York e deixou para trás seu passado como filho de Usher, um chefe de uma pequena comunidade judaica em Buenos Aires. A “fundação” liderada por Usher cuida de jovens sem família, faz sopão para os pobres, planeja funerais e ajuda os judeus quando precisam. Em uma viagem de visita ao pai, Ariel é designado a várias tarefas e Usher está ocupado demais para passar tempo com ele. Durante esse tempo, Ariel se reaproxima da cultura judaica e reflete sobre o papel de seu pai como líder comunitário.

Olhar Invisível (2010), Diego Lerman Divulgação / Pyramide Distribution Maria é uma jovem professora de ensino médio, que controla sua classe de adolescentes com rigidez e severidade. Sua postura é aprovada pelo coordenador da escola, o senhor Biasutto, uma figura sinistra e repressiva. Nesta escola de elite, os alunos seguem como zumbis as normas absurdamente rígidas. No entanto, por trás da fachada perfeita de Maria, há algumas rachaduras. Por exemplo, quando ela desenvolve um romance com um dos alunos, enquanto permite que Biasutto a corteje fora da escola.

XXY (2007), Lucía Puenzo Divulgação / Netflix Alex nasceu hermafrodita e seus pais, Kraken e Suli, decidiram se mudar para o Uruguai para proteger a criança do preconceito. Anos mais tarde, quando Alex já é adolescente, a família recebe a visita de um antigo casal de amigos. Eles possuem um filho, Álvaro. O rapaz logo demonstra interesse por Alex. No entanto, a adolescente ainda está descobrindo sua sexualidade.