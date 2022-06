5 romances levinhos na Netflix, para um Dia do Namorados perfeito

Se você quer evitar filas, esperas e aborrecimentos, a Revista Bula fez uma seleção de filmes para você aproveitar o Dia dos Namorados, no conforto de casa. Na lista, apenas filmes bem-avaliados, leves e descontraídos, em que o amor vence no final. Destaques para “A Caminho do Verão” (2022), de Sofia Alvarez; “Combinação Perfeita” (2022), de Stuart McDonald; e “Amor com Data Marcada” (2020), de John Whitesell. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Amor com Fetiche (2022), Hyeon-jin Park Jun Hea-sun / Netflix O filme trata de um romance picante e nada convencional entre dois colegas de trabalho. O casal assina um acordo contratual que prevê prazer em consenso, brincadeiras eróticas e dor. Tudo começa quando Ji Woo recebe no escritório uma encomenda que acaba revelando seus fetiches sexuais à sua colega, Ji Hoo. Então, eles decidem firmar um acordo que inicia um caso romântico atrevido e recheado de fantasias de escravo e mestre.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrálila e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Parisa Taghizadeh / Netflix Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.