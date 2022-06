7 filmes magníficos, na Netflix, que vão te convencer a ficar em casa no sábado à noite

: Se você está em busca de bons motivos para ficar em casa e economizar no sábado à noite. Aproveitar a folga e simplesmente descansar os ossos no sofá, a Revista Bula traz uma lista com filmes aclamados que estrearam recentemente na Netflix. Então, se você ainda não conferiu essas produções, essa é uma ótima razão para cancelar os planos com os amigos e ficar bem quietinho no conforto do lar. Então, já mande um zap para no grupo da galera e abra os aplicativos de comida por entrega. Peça um lanchinho e se esbalde na sala de casa. Destaques para “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; “Árvores da Paz”, de 2022, de Alanna Brown; e “Imperdoável”, de 2021, de Norah Fingscheidt. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Árvores da Paz (2022), Alanna Brown Divulgação / Netflix Em abril de 1994, quatro mulheres de diferentes origens e crenças se escondem juntas em um cubículo durante o Genocídio Contra os Tutsis em Ruanda, onde passam meses no limite da sobrevivência. A experiência de sofrimento e terror as une em uma aliança de irmandade inquebrável. Após libertas, lideram um movimento de reabilitação de seu país.

Imperdoável (2021), Nora Fingscheidt Kimberley French / Netflix Ruth Slater matou um policial e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, o filho do policial morto por Ruth planeja se vingar dela.

O Farol (2019), Robert Eggers Eric Chakeen / A24 Films Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.

As Viúvas (2018), Steve McQueen Divulgação / 20th Century Studios Em Chicago, Veronica perde seu marido, Harry, em um assalto que ele próprio planejou. Ele a deixa com uma dívida astronômica com um chefe do crime local, chamado Jamal. Veronica recruta as viúvas dos outros homens que morreram durante o crime. Elas devem realizar outro assalto para que possam pagar pela dívida dos esposos mortos.

Capitão Fantástico (2016), Matt Ross Divulgação / Mars Distribution Ben e seus filhos vivem na floresta, se alimentam do que caçam, leem livros complexos e rejeitam o estilo de vida capitalista. Eles acreditam que estão lutando para sobreviver em uma sociedade cada vez mais distante da natureza e do conhecimento intelectual. Apesar disso, o filho mais velho, Bodevan, sonha em frequentar uma universidade, enquanto o mais novo, Rellian, quer ser uma criança como todas as outras. A mãe cometeu suicídio recentemente e todos ainda estão impactados com sua ausência. Apesar de não terem sido convidados, a família toda embarca em uma viagem de ônibus para participar do funeral, promovido pelo avô materno aristocrata.