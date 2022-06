5 ótimos filmes, de 2022, que acabaram de chegar à Netflix e vão invadir seu feriado

Se o seu feriado de Corpus Christi vai ser em casa descansando e assistindo TV, a Revista Bula te ajuda com uma lista de filmes lançados em 2022 e que estrearam esse mês na Netflix. Suspense, ação, drama e biografia. Do cinema argentino ao cinema africano, os filmes selecionados certamente deixarão o seu feriado melhor. Destaques para “A Ira de Deus” (2022), de Sebastián Schindel, “Centauro” (2022), de Daniel Calparsoro; e “Árvores da Paz” (2022), de Alanna Brown. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Ira de Deus (2022), Sebastián Schindel Martin Kraut / Netflix Luciana enfrenta uma série de mortes misteriosas na família, que chegam mais perto dela a cada minuto, enquanto o escritor enigmático para quem trabalhou observa tudo de um jeito horrorizado e suspeito. Em uma tentativa desesperada de salvar a única parente viva que lhe resta, ela precisa correr contra o tempo para encontrar a verdade e acabar com a matança.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Árvores da Paz (2022), Alanna Brown Divulgação / Netflix Em abril de 1994, quatro mulheres de diferentes origens e crenças se escondem juntas em um cubículo durante o Genocídio Contra os Tutsis em Ruanda, onde passam meses no limite da sobrevivência. A experiência de sofrimento e terror as une em uma aliança de irmandade inquebrável. Após libertas, lideram um movimento de reabilitação de seu país.

Centauro (2022), Daniel Calparsoro Divulgação / Netflix Para pagar a dívida da mãe de seu filho, um jovem piloto de moto, que tem o sonho de virar profissional, passa a transportar drogas para um cartel, arriscando suas chances no esporte e a própria vida. O filme é um remake de “Asfalto de Sangue”, de 2017.