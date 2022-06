5 boas comédias na Netflix para quem acredita que rir é o melhor remédio contra o tédio

Você passa oito horas do seu dia em um expediente interminável e burocrático, diante do computador. Mal vê pessoas e, quando vê, é para resolver algum pepino. Passa algumas outras horas do seu precioso tempo no trânsito, tentando não se atrasar para os compromissos importantes e, na hora de ir para casa, tenta chegar o mais rápido possível para conseguir umas horinhas de prazer diante da televisão. A rotina pode mesmo ser sufocante. Se você não aproveitar seu tempo livre para rir e se divertir, pode acabar preso em uma bolha de mau-humor e ranzinzice. Por isso, a Revista Bula traz agora algumas produções engraçadíssimas para você se prevenir contra o baixo-astral. Destaques para “Metal Lords”, de 2022, de Peter Sollett; “Major Grom Contra o Dr. Peste”, de 2021, de Oleg Trofim; e “Yesterday”, de 2019, de Danny Boyle. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

Major Grom Contra o Dr. Peste (2021), Oleg Trofim Divulgação / Netflix Em São Petersburgo, o major da polícia Igor Grom é honesto, determinado e extremamente eficaz na luta contra o crime. No entanto, às vezes o sistema funciona mal e vilões notórios saem impunes. Até que o Doutor Peste, um vigilante de capa e máscara, surge incendiando impiedosamente, e com transmissão online, criminosos milionários que conseguem se livrar do rigor da justiça com ajuda de status e dinheiro. O caos se instala na cidade, enquanto a fama de “Robin Hood” de Doutor Peste cresce. Igor tenta capturar o vigilante, mas este caso é claramente o mais desafiador de sua carreira.

Yesterday (2019), Danny Boyle Divulgação / Universal Pictures Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

Caça-Fantasmas (2016), Paul Feig Divulgação / Sony Pictures Uma professora de Física da Universidade de Columbia é levada a retomar suas antigas pesquisas sobre paranormalidade quando reencontra uma amiga de infância caçadora de fantasmas. Assombrações chegam em Manhattan e começam a causar estragos, convocados por um vilão maluco. As duas amigas se unem a uma engenheira nuclear e uma trabalhadora do metrô de Nova York para combater as criaturas sobrenaturais.