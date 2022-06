10 filmes do catálogo da Netflix que são diamantes para os olhos

O cinema é uma linguagem que, quando bem expressada, transcende o tempo, o espaço, o idioma. Nada é capaz de impedi-lo de se espalhar e tocar corações de muitos ao redor do mundo. Os filmes falam de emoções e contam histórias que podem ser comuns a pessoas em qualquer lugar do planeta e, por isso, é tão democrática e acessível em relação a outros tipos de arte. Para ampliar ainda mais o contato do público com o melhor da cinematografia, a Revista Bula traz essa lista com preciosidades disponíveis no catálogo da Netflix. Destaques para “A Mão de Deus”, de 2021, de Paolo Sorrentino; “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion; e “O Irlandêns”, de 2019, de Martin Scorsese. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Gianni Fiorito / Netflix Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion Kirsty Griffin / Netflix A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Divulgação / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

O Outro Lado do Vento (2018), Orson Welles Divulgação / Netflix Após 20 anos de exílio, o icônico cineasta Jake Hannaford está de volta a Hollywood. Ele quer finalizar seu filme “O Outro Lado do Vento”, mas tenta levantar os fundos necessários para concluir. Ele decide dar uma festa para celebridades e personalidades importantes da indústria para mostrar o andamento de sua obra. Enquanto os convidados conversam, tentam desmitificar a figura de Hannaford e sua relevância na cinematografia, enquanto ele próprio zomba de seu legado e confronta sua mortalidade.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve Divulgação / Sony Pictures K é um blade runner que descobre que replicantes podem se reproduzir biologicamente, quando encontra os restos mortais de uma fêmea grávida. O segredo poderia iniciar uma guerra entre as inteligências artificiais e humanos. Em sua investigação, K identifica a replicante como Rachel e descobre que ela tinha um relacionamento com Rick Deckard, outro blade runner. Para evitar que o segredo seja revelado, ele terá de encontrar o ex-agente e destruir todas as evidências do segredo. No meio de sua jornada, ele passa a indagar se ele próprio foi criado ou se nasceu de outra replicante.

Capitão Fantástico (2016), Matt Ross Divulgação / Bleecker Street Ben e seus filhos vivem na floresta, se alimentam do que caçam, leem livros complexos e rejeitam o estilo de vida capitalista. Eles acreditam que estão lutando para sobreviver em uma sociedade cada vez mais distante da natureza e do conhecimento intelectual. Apesar disso, o filho mais velho, Bodevan, sonha em frequentar uma universidade, enquanto o mais novo, Rellian, quer ser uma criança como todas as outras. A mãe cometeu suicídio recentemente e todos ainda estão impactados com sua ausência. Apesar de não terem sido convidados, a família toda embarca em uma viagem de ônibus para participar do funeral, promovido pelo avô materno aristocrata.

O Profissional (1994), Luc Besson Divulgação / Studiocanal GmbH Matilda é uma menina de 12 anos que abandonou a escola e vive com sua família disfuncional. Um dia, o traficante Norman Stransfield e sua quadrilha assassinam o pai e toda a família de Matilda em um acerto de contas. Ela, que havia se escondido, testemunhou o crime. Matilda é amparada pelo vizinho, Léon, um assassino de aluguel. Antes da chegada da adolescente, ele vivia sozinho e infeliz em seu apartamento, na companhia de uma planta. Ao descobrir que Léon mata pessoas, a menina diz estar apaixonada por ele e pede sua ajuda para se tornar assassina e vingar a morte da família.

Um Sonho de Liberdade (1994), Frank Darabont Divulgação / Warner Bros Andy Dufresne é um banqueiro acusado injustamente de duplo homicídio. Condenado à prisão perpétua, ele é levado ao presídio de Shawshank, onde faz amizade com Red, um detento que consegue contrabandear coisas de fora da cadeia. Sofrendo inúmeras violências e atrocidades no local, Andy dá conselhos financeiros a um dos guardas e consegue proteção, mas após um tempo é traído e volta a vivenciar uma rotina de agressões no local. Enquanto tenta provar sua inocência, Andy sonha em retomar sua liberdade e reconstruir sua vida.

Taxi Driver (1976), Martin Scorsese Columbia/TriStar Travis Bickle é um jovem desequilibrado que, após o serviço militar, se mudou para Nova York. Com insônia, ele aceita trabalhar como taxista nas madrugadas. Enojado com a sujeira e a corrupção na cidade, ele começa a fantasiar sobre fazer justiça com as próprias mãos. Incapaz de se conectar com outras pessoas, a única amiga que faz na cidade é uma prostituta menor de idade, explorada por um perigoso cafetão. A saúde mental de Bickle rapidamente se deteriora e ele acredita ser capaz de limpar, por conta própria, Nova York do crime.