De Jack Kerouac a Allen Ginsberg: 5 mil horas com a geração beat

A Naropa University reuniu no Archive mais de 5 mil horas de gravações de áudio de escritores que passaram por ela, como Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Ken Wilbur, Anne Waldman, John Cage, Meredith Monk, entre outros. Os áudios são de leituras, palestras, performances, seminários, painéis, oficinas e demais atividades realizadas na Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, que integra a instituição.

Localizada em Boulder, nos Estados Unidos, a Naropa University foi fundada em 1974 pelo professor budista tibetano Chögyam Trungpa Rinpoche. Centrada em uma “pedagogia do oriente”, ecumênica e não sectária, baseada em preceitos budistas, a Naropa University atraiu artistas de todo o mundo que buscavam transcender visões de mundo e mergulhar no espírito artístico com ajuda da prática contemplativa. Uma de suas faculdades, a Jack Kerouac School, é voltada especificamente para artes literárias, a partir da mesma filosofia.

Os arquivos de áudio, que permitem compreender melhor o processo educativo e o porquê de ele ser tão procurado por grandes escritores, podem ser reproduzidos na página do Archive. Além disso, também há a opção de download nos formatos torrent, M3U, mp3 e Wave, que ficam disponíveis no lado superior esquerdo da tela.

Clique no link para acessar: 5 mil horas com a geração beat: de Jack Kerouac a Meredith Mon