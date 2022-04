As 5 séries mais assistidas da Netflix em 2022

Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não sei se Deus gosta de Netflix, mas se a frase quer dizer sobre o que é certo e democrático, então a Revista Bula traz a seleção do ano para você que quer saber o que ver no streaming. É o seguinte, o FlixPatrol, que analisa os títulos mais vistos do catálogo da Netflix revelou as séries mais amadas do público em 2022. Se você quer experimentar do que as pessoas mais gostam de ver no catálogo, não pode perder essa lista. Destaques para “Inventando Anna”, de 2022, de Shonda Rhimes; “All of Us Are Dead”, de 2022, de J.Q. Lee e Kim Nam-Soo; e “Bridgerton”, de 2022, de Chris Van Dose. Os títulos da Netflix estão organizados de acordo com o de maior audiência para o menor.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Inventando Anna (2022), Shonda Rhimes Nicole Rivelli / Netflix Em 2017, O Ministério Público de Manhattan acusa Anna Sorokin, também conhecida como Anna Delvey, de furtos e roubos. Há um pequeno artigo sobre sua prisão no “Post”, mas a história pessoal de Anna Delvey passa despercebida. Até que a jornalista Vivian Kent decide ir a fundo e investigar a vida da jovem russa, que se fingiu de herdeira alemã para viver uma rotina de luxo em Nova York, bancada por pessoas que caíram em seus golpes.

All of Us Are Dead (2022), J.Q. Lee e Kim Nam-Soo Yang Hae-sung / Netflix A estudante Kim Hyeon-ju descobre um rato no laboratório de ciências, que foi testado pelo misterioso e distante professor Lee Byeong-chan. Quando ela leva uma mordida do animal, o relógio começa a correr para a escola secundária onde estuda. Logo a praga se espalha, alunos e professores são rapidamente infectados e todos sucumbem à horda.

Bridgerton (2020), Chris Van Dose Liam Daniel / Netflix Em 1813, Daphne Bridgerton é apresentada à sociedade londrina na esperança de conseguir um marido adequado. Seu irmão mais velho, com seu olhar perspicaz, no entanto, torna tudo mais complicado ao impedir que a maioria dos candidatos consiga ir muito longe. Daphne tenta cumprir todas as regras sociais e as expectativas impostas às mulheres de sua época. Mas ela é jovem e ingênua demais e está prestes a descobrir que o mundo não é exatamente o que imaginava.

Café com Aroma de Mulher (2021), Mauricio Cruz e Olga Lucia Rodriguez Divulgação / Netflix Teresa é uma mulher de família pobre, que trabalha em uma fazenda de café, propriedade de Octavio Vallejo. Ela e sua mãe vão à Hacienda Casablanca para colher a segunda safra de café do ano e desejam que essa seja sua última colheita no lugar. Octavio faleceu recentemente e Teresa já havia ajudado o fazendeiro a escapar de um sequestro. Para recompensá-la, Octavio prometeu dar a ela um hectare da propriedade para que Teresa plante seu próprio café. Em sua disputa com a família para fazer o acordo ser cumprido, Teresa conhece Sebastián, filho de Octavio. Eles desenvolvem uma paixão avassaladora entre amantes de dois mundos diferentes.